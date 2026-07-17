Konya’da korkutan yangın! Mahalleli seferber oldu

Konya'nın Ahırlı ilçesine bağlı Akkise Mahallesi'nde çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüme riski taşıdı. Yangın, belediye ekipleri, itfaiye ve mahalle sakinlerinin koordineli müdahalesi sayesinde çevredeki tarım arazilerine sıçramadan kontrol altına alındı.
RÜZGAR YANGINI BÜYÜTME TEHLİKESİ OLUŞTURDU
Yangın, Ahırlı ilçesine bağlı Akkise Mahallesi'nde anızlık alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevlerin hızla yayılma ihtimali, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. İhbarın ardından olay yerine Ahırlı Belediyesi ekipleri ile Ahırlı İtfaiyesi sevk edildi.
VATANDAŞLAR DA EKİPLERE DESTEK VERDİ
Yangına müdahale eden ekiplere mahalle sakinleri de destek verdi. Vatandaşların da katıldığı söndürme çalışmaları sayesinde alevlerin çevredeki ekili tarım arazilerine ve yerleşim alanlarına ulaşması önlendi. Yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.
YETKİLİLERDEN ANIZ UYARISI
Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, anızlık alanda maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yetkililer ise özellikle sıcak hava ve kuvvetli rüzgarın etkili olduğu günlerde anız yakılmaması gerektiğini hatırlatarak, vatandaşları olası yangın riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
İŞTE OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER