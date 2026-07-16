Konya’daki aile faciasının sebebi belli oldu! Anne ve kızını öldürmüştü

Konya'nın Selçuklu ilçesinde üvey annesi Dursune Öztürk ile kız kardeşi Esmanur Öztürk'ü öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Rahman Ö.hakkında soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Emniyette ifade veren şüphelinin cinayetin nedenine ilişkin iddiaları ve olayın yaşanış şekline dair bilgiler dosyaya girdi.

CİNAYETİN ARDINDAN 112'Yİ ARADI

İddiaya göre Rahman Ö., olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yaşananları ihbar etti. Daha sonra ise suç aleti bıçakla birlikte evde bekledi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADESİNDE ÜVEY ANNESİNİ SUÇLADI

SABAH'ın haberine göre; Soruşturma kapsamında alınan ifadesinde Rahman Ö.'ün, hasta olan babasına verilen ilaçların sağlık durumunu olumsuz etkilediğini düşündüğünü öne sürdüğü öğrenildi. Ayrıca evde yemek yediğinde kendisini de rahatsız hissettiğini iddia eden şüphelinin, bu nedenle üvey annesi ile kız kardeşinden şüphelendiğini söylediği belirtildi. Bu iddialar şüphelinin savunması niteliğinde olup soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

ESMANUR'UN ANNESİNİ KURTARMAYA ÇALIŞTIĞI İDDİASI

Soruşturmada yer alan bilgilere göre olay sırasında Esmanur Öztürk'ün annesini kurtarmak için ağabeyine engel olmaya çalıştığı, ardından saldırıdan kaçmak için başka bir odaya geçtiği iddia edildi. Ancak şüphelinin daha sonra odaya giderek kız kardeşini de öldürdüğü öne sürüldü.

SINIR DIŞI EDİLMİŞ

Öte yandan Rahman Ö.'ün bir dönem Kanada'da yaşadığı, yaklaşık bir yıl önce ise yaşadığı sorunlar nedeniyle sınır dışı edilerek Türkiye'ye döndüğü öğrenildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

SABAH/TOLGA YANIK

Kaynak: Haber Merkezi