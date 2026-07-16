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KONYA Haberleri

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Konya’ya geliyor

Bekir Turan
Muhabir

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Konya’ya geliyor
Türkiye’nin en büyük engelli aktif yaşam merkezi Karatay’da açılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın da katılacağı açılışla İlçeye önemli bir hizmet kazandırılacak.

Karatay Belediyesi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hizmet verilen Türkiye'nin  en büyük Engelsiz Yaşam Merkezi'mizin açılışı gerçekleştirilecek.

Konya'da ilki olma özelliğindeki Karatay Engelsiz Yaşam Merkezi ve çevresindeki Engelsiz Yaşam Parkı'nın açılışı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımlarıyla 16 Temmuz Perşembe günü Saat 16:30'da gerçekleştirilecek.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı Engelsiz Yaşam Merkezlerinden birini Konya'ya kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, merkezin özel gereksinimli bireylerin sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimlerini desteklerken, ailelerine de günlük yaşamda kolaylık sağlayacağını vurguladı.

Engelli bireylerin engel gruplarına göre ve yaş farkı gözetilmeksizin kabul edildiğini söyleyen Başkan Kılca, engelsiz kreşten başlayarak ileri yaş gruplarına kadar geniş bir yelpazede hizmet sunulduğunu kaydetti. Merkezde hem eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğünü hem de bireylerin çeşitli üretim ve öğrenme süreçlerine katıldığını belirten Kılca, bu sayede ailelere de önemli ölçüde destek sağlandığını dile getirdi. Başkan Kılca, merkezin Karatay'a ve Konya'ya hayırlı olmasını temenni etti.

(Bekir Turan)

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