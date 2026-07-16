GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,075 TL
EURO
53,805 TL
STERLİN
63,707 TL
GRAM
6.090 TL
ÇEYREK
10.097 TL
YARIM
19.973 TL
CUMHURİYET
39.550 TL
GÜNCEL Haberleri

10 yılın ardından cinayet dosyası aydınlatıldı! Sanık müebbet cezasına çarptırıldı

10 yılın ardından cinayet dosyası aydınlatıldı! Sanık müebbet cezasına çarptırıldı
Antalya’da 10 yıl sonra aydınlatılan Samiye Karabıyık cinayetinin sanığı, ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Murtaza Karaca ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Karaca, maktulü tanımadığını, böyle bir olayı da hatırlamadığını öne sürdü.

Maktul ile hiç karşılaşmadığını savunan Karaca, şu an başka bir cinayet suçlaması sebebiyle cezaevinde bulunduğunu kaydetti.

İlk duruşmada karar çıktı

Maktulün oğlu Yaşar Karabıyık, maktul annesinin yalnız yaşadığını, evine gittiğinde kapı ve pencerelerin kapalı olması üzerine kız kardeşi Elmas'ı çağırdığını belirtti.

Kız kardeşinin yedek anahtarla eve girdiğini ve annesini ölü bulduğunu dile getiren Karabıyık, sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

Elmas Erdem de ağabeyinin araması üzerine annesinin evine gittiğini, yedek anahtarla kapıyı açtığını ifade ederek, "İçeri girdiğimde annemi mutfakta yerde yatar vaziyette buldum. Alt kıyafetleri yoktu. Evin içerisi de dağınık vaziyetteydi." diye konuştu.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "kasten öldürme" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan da 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezalarda indirim uygulanmadı.

Kasten öldürme suçundan tutuklanmıştı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 29 Şubat 2016'da öldürülen Samiye Karabıyık'ın faili meçhul kalan dosyasını yeniden açarak, incelemeye başlamıştı.

Cinayetin 14 Haziran 2019'da Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde öldürülen Gürcistan uyruklu 61 yaşındaki Ketevan Katamadze cinayeti ile benzerlikler taşıması üzerine, bu suçtan tutuklanarak cezaevine gönderilen sanık Murtaza Karaca'nın DNA örneği ile Samiye Karabıyık olayından elde edilen DNA örneğinin aynı olduğu belirlenmişti.

Karaca, 27 Ocak 2026'da sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince Samiye Karabıyık'ı "kasten öldürme" suçundan da tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER