Nasuh Mahruki’ye 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal medya platformundan 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşım yapan Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki için resen soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal medya platformundan 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşım yapan Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki için resen soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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