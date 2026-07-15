Konya’da “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’’ etkinlikleri

Konya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenen kapsamlı anma programı, KONTV ekranları ve dijital platformlar üzerinden canlı olarak izleyicilerle buluşuyor.

Yürüyüşten konserlere, protokol konuşmalarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Millete Sesleniş” konuşmasına kadar birçok etkinliğin yer aldığı program, demokrasi nöbetiyle birlikte sabah saatlerine kadar devam ediyor.

Binlerce Konyalı meydanda yayın KONTV'de

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı kapsamında düzenlenen anma etkinlikleri Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda gerçekleştiriliyor. Meydandaki programı KONTV naklen yayınlıyor.

Binlerce vatandaşın katıldığı anma programını meydanda bulunamayan vatandaşlar da KONTV ekranlarından ve internet üzerinden canlı olarak takip edebiliyor.

Uğur İbrahim Altay: "15 Temmuz, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir"

Programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Bu aziz millet, iradesine uzanan eli de vatanına çevrilen namluyu da her zaman boşa çıkarmasını bilir” dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla Konya Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 15 Temmuz gecesi gösterilen direnişin Türk milletinin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini söyledi.

"Milletimiz imanıyla ve cesaretiyle karşı koydu”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlarca vatandaşın meydanlara koştuğunu belirten Başkan Altay, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara koşan milyonlar; tanklara, uçaklara ve silahlara karşı yalnızca imanı, cesareti ve vatan sevgisiyle karşı koymuştur. O gece milletimizin damarlarında, bu toprakları vatan yapan ecdadımızın ruhu dolaşmıştır.”

Altay, milletin 15 Temmuz gecesi tarihinden aldığı güçle hareket ettiğini vurgulayarak, "Kimi Sultan Alparslan'ın nidasıyla yürümüş, kimi Fatih'in azmiyle engelleri aşmış, kimi Çanakkale'de olduğu gibi hainlere ‘dur' demiş, kimi de Millî Mücadele yıllarındaki gibi istiklal uğruna canını ortaya koymuştur. O zor ve karanlık gecede her köşe başında, her meydanda ayrı bir destan yazılmıştır” ifadelerini kullandı.

"Hakkın batıla galip gelmesinin adıdır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine atıfta bulunan Altay, "15 Temmuz, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir. Hakkın batıla galip gelmesinin adıdır” dedi.

Tarih boyunca Anadolu topraklarından çok sayıda kahramanın çıktığını dile getiren Altay, 15 Temmuz gecesi de bu kahramanlık zincirine yeni isimlerin eklendiğini söyledi.

Altay, "Şehit Ömer Halisdemir'in sıktığı ilk kurşun; Erol Olçok ve Abdullah Tayyip Olçok gibi nice kahramanımızın adı milletimizin yazdığı destana ebediyen kazınmıştır” diye konuştu.

"Sokağa çıkan her vatandaşımız kahramandır”

Darbe girişimine karşı koymak için meydanlara çıkan vatandaşların her birinin kahraman olduğunu ifade eden Başkan Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O gece vatan sevdasıyla sokağa çıkan her vatandaşımız birer kahramandır. Abdestini alıp evinden çıkan, ay yıldızlı bayrağımızı alarak sokaklara koşan ve tankların karşısında geri adım atmayan her kardeşimiz, bu milletin bağımsızlığının nişanesidir.”

Malazgirt'te, Çanakkale'de ve Millî Mücadele'de ortaya konulan ruhun 15 Temmuz gecesi yeniden meydanlara taşındığını belirten Altay, vatan uğruna can veren şehitleri ve gazileri minnetle andı.

"15 Temmuz destanını iyi okumalılar”

Türkiye'ye yönelik tehditlerde bulunan odaklara seslenen Altay, "Bugün ülkemize yönelik tehditler savuran tüm zalim odaklar, 15 Temmuz destanını iyi okumalıdır. Bu aziz millet, iradesine uzanan eli de vatanına çevrilen namluyu da her zaman boşa çıkarmasını bilir” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatanımızın bekası için dün olduğu gibi bugün de her türlü fedakârlığı göze almaya, gerektiğinde canımızı ortaya koymaya hazırız. Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, saygı ve dualarla anıyor; kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”

"Milletimiz, FETÖ'cü ihanet çetesine karşı tarihi bir kıyam gerçekleştirmiş, cesaretini tüm dünyaya bir kez daha kanıtlamıştır”

Konya Valisi İbrahim Akın, "Milletimiz, FETÖ'cü ihanet çetesine karşı tarihi bir kıyam gerçekleştirmiş, cesaretini tüm dünyaya bir kez daha kanıtlamıştır” dedi.

15 Temmuz gecesi milletin uçaklara ve namlusunu vatandaşlara çeviren tanklara korkusuzca meydan okuduğunu belirten Vali Akın, İstiklal Marşı'ndaki, "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım” dizelerinin o gece Türkiye'nin dört bir yanında ebedî bir hakikat olarak yankılandığını söyledi.

Konuşmasına şehitleri ve gazileri anarak başlayan Akın, "Bu toprakları bizlere vatan kılan cümle ecdadımızı, 15 Temmuz şehitlerimizi ve tüm şühedayı rahmet, hürmet ve minnetle yâd ediyorum. Göğsünde o gecenin nişanesini bir onur madalyası olarak taşıyan kahraman gazilerimize hayırlı ve uzun ömürler diliyorum. Bu tarihî kenetlenmenin hatırası önünde, vatan aşkıyla çarpan her bir yüreği selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

"Milli irademiz her zaman hedef alındı”

Türk milletinin Anadolu topraklarında bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Vali Akın, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan millî iradenin her dönemde iç ve dış mihrakların hedefi hâline geldiğini belirtti.

Akın, "Bundan tam 10 yıl önce, takvimler 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. 15 Temmuz'da ölümün üzerine yürüyen milyonlar mukaddesatını korumuş, aziz milletimiz bu alçak saldırıyı da bertaraf etmeyi bilmiştir” dedi.

"Milletimiz yekvücut oldu”

Türk milletinin FETÖ'cü darbe girişimine karşı tarihî bir direniş ortaya koyduğunu ifade eden Akın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimiz, FETÖ'cü ihanet çetesine karşı tarihî bir kıyam gerçekleştirmiştir. Minarelerden yükselen salalar ve meydanlarda açılan ay yıldızlı bayraklarla yekvücut olmuş, cesaretini tüm dünyaya bir kez daha kanıtlamıştır.”

Bu toprakların özünde hakka bağlılık, vatan sevgisi ve hakikate sadakat bulunduğunu dile getiren Akın, kuşaklar boyunca aktarılan bu ruhun 15 Temmuz gecesi genç, yaşlı demeden meydanlara koşan vatandaşlarda yeniden hayat bulduğunu söyledi.

Vali Akın, "Milletimiz, bir an bile tereddüt etmeden vatanımızın emin ellerde olduğunu canı pahasına tescillemiştir” diye konuştu.

"Kutlu yürüyüşümüz durdurulamaz”

Türkiye'nin millî hedeflerinden vazgeçmeyeceğini vurgulayan Akın, "Buradan özellikle ifade ediyorum ki kutlu yürüyüşümüz durdurulamaz. Geri dönmeyi düşünmeden şehadete koşan yiğitleri unutmayacağız. Milletimize silah doğrultan hainleri de asla unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde her zaman hakkın ve halkın yanında yer aldıklarını belirten Akın, Türkiye'nin bugün her alanda daha güçlü olduğunu söyledi.

Akın, "Türkiye'miz, Türkiye Yüzyılı'nın aydınlık yolunda yükselmeye devam edecektir” dedi.

Konuşmasının sonunda şehitleri ve gazileri bir kez daha anan Vali Akın, "Cümle ecdadımızı, 15 Temmuz gecesi canını hiçe sayan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve milletimizi şükranla yâd ediyorum. Rabbim vatanımızı korusun, birliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz program akışı

Kılıçarslan Şehir Meydanı merkezli olarak gerçekleştirilen anma programı, 16 Temmuz sabahına kadar farklı etkinliklerle sürüyor.

15 Temmuz 2026 Çarşamba

19.30 – Anma Yürüyüşü

Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte, emniyet, jandarma ve zabıta motorize timleri de yer alıyor. Kılıçarslan Şehir Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Alaaddin Bulvarı güzergâhından ilerleyerek yeniden Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda sona eriyor.

20.00 – Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Topluluğu Özel Konseri

Yer: Kılıçarslan Şehir Meydanı

20.00 – 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen koşu, Konya Spor ve Kongre Merkezi'nden başlayarak Konya Şehitler Abidesi'nde tamamlanıyor.

20.19 – Akşam namazı için serbest zaman

20.45 – Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Yer: Kılıçarslan Şehir Meydanı

20.50 – Kur'an-ı Kerim tilaveti

20.55 – "İrade Bizim, Zafer Bizim!” sinevizyon gösterimi

21.00 – Protokol konuşmaları

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Millete Sesleniş” konuşması canlı olarak takip ediliyor.

21.00-04.00 – 15 Temmuz Gobo Işık Gösterisi

Konya Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan gösteri, Karatay Medresesi'nde gerçekleştiriliyor.

21.30 – Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Özel Konseri

Yer: Kılıçarslan Şehir Meydanı

21.55 – Yatsı namazı için serbest zaman

22.25 – "İrade Bizim, Zafer Bizim!” sinevizyon gösterimi

22.30 – Grup Nefer Özel Konseri

23.15 – Talha Bora Öge Şiir Dinletisi

Salâ ve Demokrasi Nöbeti Sabah Saatlerine Kadar Sürecek

16 Temmuz Perşembe günü ise program, salâ okunması, dua ve demokrasi nöbetiyle devam edecek.

00.13 – Çifte salâ okunması

Yer: Kılıçarslan Şehir Meydanı

00.25 – İl Müftüsü tarafından dua edilmesi

Yer: Kılıçarslan Şehir Meydanı

00.30 – Demokrasi Nöbeti 1. Grup

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gençler ve sporcular

Yer: Kılıçarslan Şehir Meydanı

01.30 – Demokrasi Nöbeti 2. Grup

Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları

Yer: Kılıçarslan Şehir Meydanı

02.30 – Demokrasi Nöbeti 3. Grup

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Meram Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları

Yer: Kılıçarslan Şehir Meydanı

03.30 – Demokrasi Nöbeti 4. Grup

Konya Teknik Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Karatay Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları

Yer: Kılıçarslan Şehir Meydanı

04.30 – Sabah ezanı ve demokrasi nöbetinin sona ermesi

05.00 – İkram

Karatay Belediyesi tarafından Ak Camii önünde, Kültür Park'ta vatandaşlara ikramda bulunuluyor.

Konya'daki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı, tüm gelişmeleriyle birlikte KONTV canlı yayınıyla gece boyunca izleyicilerle buluşuyor.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ÖZEL YAYINI- 15 TEMMUZ 2026 https://t.co/UUER6qJvHb — KONTV (@KONTV) July 15, 2026

(Berna Ata)