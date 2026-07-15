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TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta?

TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de 1. hafta programı açıklandı. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, açılış maçında cuma günü Çorum FK'yı konuk edecek. Haftanın kapanış karşılaşması ise pazartesi günü Samsunspor-Göztepe maçıyla olacak.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının programı şöyle:

14 Ağustos Cuma

21.30 Galatasaray - Çorum FK

15 Ağustos Cumartesi

19.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor
19.00 Kasımpaşa - Trabzonspor
21.30 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor
21.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe

16 Ağustos Pazar

19.00 Başakşehir - Kocaelispor
21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK
21.30 Beşiktaş - Eyüpspor

17 Ağustos Pazartesi

21.30 Samsunspor - Göztepe

Kaynak: İHA

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