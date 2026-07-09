Karatay Belediyespor’un minik efeleri namağlup şampiyon

Karatay Belediyespor Kulübü U11 Erkek Voleybol Takımı, Minik Erkekler Gelişim Ligi’nde oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanarak namağlup şampiyon oldu. Minikler kategorisinde mücadele eden Karatay temsilcisi, turnuva boyunca sergilediği başarılı performansla dikkat çekti.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, 06-07 Temmuz 2026 tarihleri arasında Karatay Spor ve Kongre Merkezi Küçük Salon'da düzenlenen Minik Erkekler Gelişim Ligi, geleceğin voleybolcularının kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Final müsabakalarında Pema Koleji C SK'yi 2-0 mağlup eden yeşil-siyahlı ekip, başarılı performansını şampiyonlukla taçlandırdı.

Turnuvada sergilediği istikrarlı performansla öne çıkan Karatay Belediyespor Kulübü U11 Erkek Voleybol Takımı, oynadığı beş karşılaşmanın tamamını kazanarak finale yükseldi. Rakiplerine karşı ortaya koyduğu mücadeleci oyun ve takım disipliniyle namağlup unvanını final maçına kadar taşıyan Karatay ekibi, başarılı performansını final maçına da taşımayı başardı.

Final karşılaşmasında Pema Koleji C SK ile karşılaşan Karatay Belediyespor, ilk seti 25-23 kazanarak üstünlüğü ele geçirdi. İkinci sette etkili oyununu sürdüren mavi-beyazlılar, 25-12'lik skorla rakibini 2-0 mağlup ederek Minik Erkekler Gelişim Ligi'ni namağlup olarak tamamlayarak Konya Şampiyonu oldu.

Disiplinli oyun anlayışı, mücadeleci performansı ve takım ruhuyla takdir toplayan Karatay Belediyespor U11 Erkek Voleybol Takımı, elde ettiği bu önemli başarıyla ilçeye büyük bir gurur yaşattı. Altyapıya verilen emeğin karşılığını şampiyonlukla taçlandıran Karatay Belediyespor, geleceğin başarılı voleybolcularını yetiştirme yolunda önemli bir başarıya daha imza attı.

KILCA: KARATAY SPORUN YILDIZI OLMAYA DEVAM EDİYOR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Minik Erkekler Gelişim Ligi'ni namağlup şampiyon olarak tamamlayan Karatay Belediyespor U11 Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Altyapıya yapılan yatırımların meyvelerini vermeye devam ettiğini söyleyen Başkan Hasan Kılca, çocukların ve gençlerin sporla büyümesinin Karatay Belediyesi'nin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Küçük yaşta gösterdikleri mücadele azmi, takım ruhu ve centilmence oyun anlayışıyla hepimizi gururlandıran voleybol takımımızı yürekten kutluyorum. Turnuvayı namağlup tamamlayarak şampiyonluğa ulaşmaları, disiplinli çalışmanın ve özverinin en güzel karşılığı olmuştur. Karatay Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla iç içe yetişmelerini çok önemsiyoruz. Bu anlayışla altyapıya yatırım yapıyor ve gençlerimizin her branşta kendilerini geliştirebilecekleri imkânları sunmaya devam ediyoruz. İnanıyorum ki bu kardeşlerimiz gelecekte hem Karatay'ı hem de ülkemizi başarıyla temsil edecek sporcular arasında yer alacaktır. Bu anlamlı başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi, ailelerimizi ve Karatay Belediyespor Kulübümüzü gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu