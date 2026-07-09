Konya’nın 3 mahallesinde dönüşüm var!

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçede yapımı devam eden üç büyük park projesinde incelemelerde bulundu. Çalışmaları yerinde değerlendiren Başkan Kavuş, kentsel dönüşümle ortaya çıkan alanları yeşil dokuyla buluşturduklarını belirterek, Meram’ın dört bir yanında çocukların, ailelerin ve gençlerin güvenle vakit geçirebileceği yeni yaşam alanları oluşturduklarını söyledi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yapımı devam eden Alakova Parkı, Çaybaşı Mahallesi Parkı ve Alavardı Yektil Sokak Parkı'nda incelemelerde bulundu. Üç parkta da yürütülen çalışmaları inceleyen Başkan Kavuş, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinden yapım süreçleri hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

"MERAM'DA KENTSEL DÖNÜŞÜMLE BİRLİKTE YENİ SOSYAL YAŞAM ALANLARI OLUŞTURULUYOR”

Çalışmaların son durumunu yerinde inceleyen Başkan Kavuş, ekiplerle istişarelerde bulunarak projelere ilişkin son değerlendirmelerini paylaştı. İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Kavuş, Meram'da kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kazanmasıyla birlikte yeni sosyal yaşam alanları oluşturmak için önemli fırsatlar doğduğunu belirtti. Riskli yapıların yıkılmasıyla ortaya çıkan alanları yeşil dokuyla buluşturduklarını da ifade eden Kavuş, artan nüfusun ihtiyaçlarına cevap verecek parklar, meydanlar ve sosyal donatı alanları oluşturmaya devam ettiklerini söyledi.

"ALAKOVA'YA MAHALLENİN YENİ BULUŞMA NOKTASI: ŞEHİR MEYDANI”

Yaklaşık 11 bin metrekarelik alanda yapımı süren Alakova Parkı, adeta bir şehir meydanının parçası hüviyeti taşıyor. Meram Belediyesinin yapacağı kafeterya ile de park, mahallenin sosyal yaşam merkezi olarak tasarlanıyor. Başkan Mustafa Kavuş, Alakova Mahallesi'nin tam merkezinde yükselen projenin her yaştan vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlandığını belirtti. Parkta; geniş yeşil alanlar, dinlenme noktaları, kamelyalar, süs havuzları ve çocuk oyun alanlarının yer alacağını söyleyen Başkan Kavuş, Alakova'nın uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu bu yaşam alanının mahalle kültürünü güçlendireceğini ve vatandaşların bir araya gelebileceği modern bir merkez oluşturacağını ifade etti.

"ÇAYBAŞI MAHALLESİ'NDE ARTAN NÜFUS İÇİN YENİ NEFES ALANI”

Çaybaşı Mahallesi'nde yaklaşık 6 bin 100 metrekarelik alanda yapımı devam eden parkta da incelemelerde bulunan Başkan Kavuş, özellikle kentsel dönüşümün ardından nüfus yoğunluğunun arttığı bölgelerde yeşil alan üretimine büyük önem verdiklerini belirterek bu bölgedeki yoğun yapılaşmanın ardından ortaya çıkan sosyal alan ihtiyacını bu parkla karşılamayı hedeflediklerini söyledi. Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile Mesnevi Konutları arasında yer alan parkın; çevrede yaşayan vatandaşlar için önemli bir nefes alanı olacağını belirten Kavuş, yeşil dokusunun yanı sıra spor alanları, dinlenme bölümleri, çocuk oyun grupları, kafeteryası ve sosyal donatılarıyla bölgeye değer katacağını ifade etti ve artan nüfusun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak planlanan parkın, mahallede yaşam kalitesini önemli ölçüde yükselteceğini dile getirdi.

"ALAVARDI'DA MAHALLE PARKI ANLAYIŞIYLA MODERN YAŞAM ALANI”

Mahalle sakinlerinin günlük yaşamına doğrudan katkı sağlayacak önemli projeler arasında yer alan ve yaklaşık 4 bin 800 metrekarede hizmet verecek olan Alavardı Yektil Sokak Parkı'ndaki çalışmaları da denetleyen Başkan Mustafa Kavuş, yoğun yapılaşma ve yoğun nüfus barındıran Alavardı Mahallesi'nde her uygun alanı yeşil alan ve sosyal yaşam merkezi olarak değerlendirme gayretinde olduklarını söyledi. Çocuk oyun grupları, yürüyüş ve dinlenme alanları ile mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan parkın, özellikle ailelerin güvenle vakit geçirebileceği yeni bir buluşma noktası olacağını belirten Kavuş, "Ortaya çıkan her uygun alanı vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarına göre sosyal alanlar üretmeye devam ediyoruz." dedi.

"MERAM, BÜYÜK BİR ŞANTİYE GÖRÜNÜMÜNDE”

Başkan Kavuş, Meram'ın dört bir yanında park ve yeşil alan yatırımlarının aralıksız sürdüğünü vurgulayarak, imar planlarında yeşil alan veya çocuk oyun alanı olarak ayrılan her noktayı değerlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Kentsel dönüşümde Konya'nın öncü ve lider ilçelerinden biri olduklarını belirten Kavuş, son iki yılda ruhsat sayısı ve inşaat metrekareleri bakımından önemli bir ivme yakalandığını, bunun doğal sonucu olarak belediye yatırımlarının da hız kazandığını söyledi. Meram'ın adeta büyük bir şantiye görünümüne kavuştuğunu dile getiren Başkan Kavuş, ortaya çıkan her yeni yaşam alanını parklar, çocuk oyun alanları ve sosyal donatılarla zenginleştirerek ilçenin geleceğine yatırım yapmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu