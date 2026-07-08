Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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BEBEK ÜNLÜ
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KAĞNICILAR MEZARLIĞI
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NURŞEN HASÇELİK
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KÜÇÜKILICAPINAR
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ULUIRMAK MEZARLIĞI
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EMİNE ACAR
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ÇUNA
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BEDİR MEZARLIĞI
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ZÖHRE YAYLA
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BOTSA
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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MUSTAFA GÜNDÜZ
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HARMANCIK
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HARMANCIK MEZARLIĞI
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HASAN TÜRKEN
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ALATA
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HASANKÖY MEZARLIĞI
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BEBEK ÇİÇEKLİOĞLU
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HASANKÖY MEZARLIĞI
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ÖMER YAVUZ
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KONYA
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ARAPLAR MEZARLIĞI
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FATMA DURDU
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KEÇİMEN
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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MEHMET AYGÜN
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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MEMİŞ KÖROĞLU
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AKÖRENKIŞLA
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ARAPLAR MEZARLIĞI
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CELAL GÜNVAR
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KARAPINAR
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YAZIR MEZARLIĞI
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ZELİHA ÇAKAR
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KEÇİMUHSİNE
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SULUTAS MEZARLIĞI
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BEBEK BAYRAM
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YAZIR MEZARLIĞI
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KONYA
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YILDIZ AKBABA
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MUSALLA MEZARLIĞI
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DURSUN MESCİ
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KONYA
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KARAHÜYÜK (Üçyol) MEZARLIĞI
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BEBEK İBİCAN 2
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YAZIR MEZARLIĞI
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BİNNAZ TANIŞ
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ELDEŞ
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ARAPLAR MEZARLIĞI