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KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü vefat eden 7 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

BEBEK ÜNLÜ
 


03-07-2026

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

NURŞEN HASÇELİK
 

KÜÇÜKILICAPINAR
18-03-1953

ULUIRMAK MEZARLIĞI

EMİNE ACAR
 

ÇUNA
02-04-1945

BEDİR MEZARLIĞI

ZÖHRE YAYLA
 

BOTSA
23-03-1953

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MUSTAFA GÜNDÜZ

 

HARMANCIK
01-01-1952

HARMANCIK MEZARLIĞI

HASAN TÜRKEN
 

ALATA
01-01-1956

HASANKÖY MEZARLIĞI

BEBEK ÇİÇEKLİOĞLU
 


07-07-2026

HASANKÖY MEZARLIĞI

ÖMER YAVUZ
 

KONYA
23-05-1988

ARAPLAR MEZARLIĞI

FATMA DURDU
 

KEÇİMEN
28-04-1955

ÜÇLER MEZARLIĞI

MEHMET AYGÜN
 

ÇUKURCİMEN
11-02-1942

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MEMİŞ KÖROĞLU
 

AKÖRENKIŞLA
16-08-1952

ARAPLAR MEZARLIĞI

CELAL GÜNVAR
 

KARAPINAR
15-04-1945

YAZIR MEZARLIĞI

ZELİHA ÇAKAR
 

KEÇİMUHSİNE
04-05-1949

SULUTAS MEZARLIĞI

BEBEK BAYRAM
 


07-07-2026

YAZIR MEZARLIĞI

ALİ TAŞATAN
 

HADİM
08-08-1975

KARAASLAN MEZARLIĞI

AYFER PEKKENDİR
 

KONYA
10-12-1934

ÜÇLER MEZARLIĞI

YILDIZ AKBABA
 

SARIKAYA
02-01-1959

MUSALLA MEZARLIĞI

DURSUN MESCİ
 

KONYA
15-01-1951

KARAHÜYÜK (Üçyol) MEZARLIĞI

BEBEK İBİCAN 2
 


02-07-2026

YAZIR MEZARLIĞI

BİNNAZ TANIŞ
 

ELDEŞ
04-03-1931

ARAPLAR MEZARLIĞI

 

 

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