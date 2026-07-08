Konya’da elektrik trafosunda akıma kapılan işçi yaralandı!

Konya'nın Ereğli ilçesinde elektrik trafosunda meydana gelen iş kazasında 1 kişi yaralandı.

Elektrik trafosunda çalışma yaptığı sırada akıma kapıldı

Olay, Ereğli ilçesi 2. TOKİ Konutları bölgesinde bulunan elektrik trafosunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, elektrik işçisi Emin T., bakım ve çalışma yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan görevlinin vücudunda yanıklar oluştu.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralı, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı