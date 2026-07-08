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KONYA Haberleri

Burası Amerika’nın Zion Kanyonu değil Konya’nın Gürleyen Kanyonu!

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü

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Burası Amerika’nın Zion Kanyonu değil Konya’nın Gürleyen Kanyonu!

Konya'nın Hadim ilçesinde bulunan Gürleyen Kanyon (Sayboğazı), etkileyici görüntüsüyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

MİLYONLARCA YILLIK DOĞAL OLUŞUM

Derin vadileri, kıvrımlı yapısı ve doğal kaya oluşumlarıyla dikkat çeken kanyon, uzaktan bakıldığında Amerika'daki ünlü kanyonları aratmayan manzaralar sunuyor.

Milyonlarca yıllık doğal süreçlerin şekillendirdiği Gürleyen Kanyon, her noktasında farklı bir görünüm ortaya koyuyor. Kanyonun her virajı ayrı bir manzara sunarken, kayalık yapıları da bölgenin jeolojik geçmişine ışık tutuyor.

Doğa tutkunları ve fotoğraf meraklılarının ilgisini çeken bölge, Konya'nın keşfedilmeyi bekleyen eşsiz güzellikleri arasında yer alıyor

KANYON NEREDE?

Hadim Aşağı Mernek Mahallesi'nden başlayan Yerköprü şelalesi yakınlarında tamamlanan orta derecede zorluk içeren 12 km uzunluğundaki kanyon, doğallığı bozulmamış nadir alanlarından biri.

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