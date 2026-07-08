Başkan Kavuş Kültür Turu’nda büyüklerle buluştu

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediye tarafından düzenlenen ‘Kültür Turu Etkinliği’ne katılarak 60 yaş üstü vatandaşlarla bir araya geldi. Büyüklerin heyecanına ve mutluluğuna ortak olan Başkan Kavuş, buluşmada onlarla yakından ilgilendi, samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Meram Belediyesi tarafından 60 yaş üstü vatandaşlara yönelik düzenlenen ‘Meram Kültür Turu Etkinliği' büyük ilgi görmeye devam ediyor. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı sunan bu etkinliğin konuğu oldu. Büyüklerin gezi programına eşlik eden Başkan Kavuş; etkinliğe katılanlarla sohbet edip neşelerine ortak oldu, anılarını dinledi ve ilçe hakkındaki sorularını yanıtladı. Büyüklerin hayat tecrübelerini de dinleyen Başkan Kavuş, zaman zaman onlarla geçmişe dair hatıraları da paylaştı.

DOĞAYLA İÇ İÇE KEYİFLİ BİR GÜN YAŞADILAR

Meram Belediyesi tarafından özenle hazırlanan gezi programı kapsamında katılımcılar; Meram Lavanta Bahçesi, Kızlar Kayası, Meram Tarihi Çay Bahçesi, 80 Binde Devr-i Âlem Parkı, Dutlu Millet Bahçesi, Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi ile Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Gün boyunca hem Meram'ın doğal güzelliklerini keşfeden hem de tarihi ve kültürel değerleri yakından tanıma fırsatı bulan vatandaşlar, keyifli anlar yaşadı. Başkan Kavuş da Dutlu Millet Bahçesi'nde geziye eşlik etti, büyüklerin ziyaret edilen alanlar hakkındaki değerlendirmelerini dinledi.

PİKNİK SOFRASINDA SAMİMİ SOHBETLER

Programın en sıcak anlarından biri de Dutlu Millet Bahçesi'ndeki buluşma oldu. Büyüklerle aynı sofrayı paylaşan Başkan Mustafa Kavuş, vatandaşlarla uzun uzun sohbet etti. Buluşmada hem günlük yaşam üzerine hem de Meram'a dair düşünceler konuşuldu. Vatandaşların istek ve önerilerini dikkatle dinleyen Başkan Kavuş, belediye hizmetlerine ilişkin yöneltilen soruları da içtenlikle cevapladı. Neşeli sohbetlerin yaşandığı buluşmada zaman zaman kahkahalar yükselirken, katılımcılar böylesine anlamlı bir günde kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Kavuş'a teşekkür etti.

BAŞKAN KAVUŞ: "SİZLERİN DUALARI, BİZİM EN BÜYÜK KAZANCIMIZ”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, gezi programına ilişkin yaptığı değerlendirmede büyüklerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek; "Bugün kıymetli büyüklerimizle aynı yolculuğu paylaşmak, aynı sofrada oturmak ve onların tebessümlerine ortak olmak bizler için son derece kıymetliydi. Hayat tecrübeleriyle bizlere her zaman yol gösteren büyüklerimizin memnuniyetini görmek en büyük mutluluğumuzdur. Meram Kültür Turu'na katılarak bizlerle bu güzel günü paylaşan tüm büyüklerimize gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim kendilerine sağlık, huzur ve afiyet içerisinde uzun ömürler nasip etsin. İnşallah bundan sonra da onları sosyal hayatın içinde tutacak, yüzlerini güldürecek ve gönüllerine dokunacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu