Konya’da mısıra alternatif ürün hamlesi! Sorgum Sudan Otu toprakla buluştu

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su kaynaklarının etkin kullanılması ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla Kadınhanı'nda alternatif yem bitkisi çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda İl Müdürlüğü tarafından temin edilen Sorgum Sudan Otu tohumları üreticilere dağıtılarak toprakla buluşturuldu. Kadınhanı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, Karakaya Mahallesi'nde gerçekleştirilen ekim çalışmalarında üreticilere teknik destek verirken uygulamaları da yerinde takip etti.

Yetkililer, mısıra alternatif olarak öne çıkan Sorgum Sudan Otunun yaygınlaştırılmasıyla hem su tasarrufunun artırılmasının hem de üreticilerin daha verimli ve sürdürülebilir üretim yapmasının hedeflendiğini belirtti.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, alternatif yem bitkilerinin yaygınlaştırılmasına yönelik saha çalışmalarının aralıksız devam edeceğini vurgulayarak tüm üreticilere bereketli, verimli ve kazançlı bir üretim sezonu diledi.

(Bekir Turan)