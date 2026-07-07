Konya’da hasat sırasında beklenmedik tehlike! Biçerdöver çukura saplandı
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Konya’nın Karapınar ilçesinde arpa hasadı sırasında daha önce oluştuğu tahmin edilen küçük bir obruk, biçerdöverin tekerinin çukura saplanmasıyla fark edildi. Olayda can kaybı ya da maddi hasar yaşanmadı.
Olay, Karapınar ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Yardımcı'ya ait arpa ekili tarlada hasat yapan biçerdöverin tekeri aniden toprağa gömülerek hareketsiz kaldı.
Durumu fark eden biçerdöver operatörü araçtan inerek inceleme yaptı.
Obruk olduğu belirlendi
Çevrede bulunan vatandaşların da yardımıyla bölgeye getirilen traktörlerle yapılan çalışmanın ardından biçerdöver saplandığı yerden çıkarıldı. Yapılan incelemede yaklaşık 1,5 metre derinliğindeki çukurun obruk olduğu belirlendi. Obruğun hasattan önce oluştuğu, çevresinin ekinlerle kapandığı için fark edilmediği tahmin ediliyor.
Tarla sahibi Mustafa Yardımcı, yaşadıkları olayı şöyle anlattı:
"Arpa hasadı yaparken biçerdöverin tekeri oturdu. İlk anda biçerdöver çöktü sandık. Daha sonra baktığımızda burada bir obruk meydana geldiğini gördük. Traktörle biçerdöveri çekip çıkardık. Çok şükür cana da mala da zarar gelmedi. Hasadı tamamladık ama tarlamızda bir obruk oluştu."
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