Konya’da üretimi yaygınlaşıyor! Düşük su tüketimi kuraklığa dayanıklı

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sarayönü ilçesinde alternatif yem bitkisi olarak yetiştirilen sorgum otu üretimine ilişkin saha çalışmalarını paylaştı. Açıklamada, Sarayönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerinin Kadıoğlu Mahallesi'nde sorgum otu ekili alanlarda incelemelerde bulunduğu bildirildi.

430 DEKAR ALANDA ÜRETİM YAPILIYOR

Yapılan incelemelerde, üretici tarafından 430 dekar alanda yetiştirilen sorgum otunun düşük su tüketimi ve kuraklığa dayanıklılığıyla öne çıktığı belirtildi. Özellikle su kaynaklarının etkin kullanımının büyük önem kazandığı günümüzde, mısıra alternatif olarak değerlendirilen sorgum otunun hayvan yemi olarak kullanılabilmesi ve zorlu iklim koşullarına uyum sağlayabilmesi nedeniyle üreticilere önemli avantajlar sunduğu ifade edildi.

Açıklamada, sürdürülebilir tarımı destekleyen bu üretim modeli sayesinde doğal kaynakların korunmasına katkı sağlanmasının yanı sıra, üreticilerin alternatif ürünlerle gelir çeşitliliğinin artırılmasının hedeflendiği vurgulandı.

SORGUM OTU NEDİR?

Sorgum otu, buğdaygiller familyasına ait, sıcak iklim koşullarına ve kuraklığa yüksek dayanıklılık gösteren tek yıllık bir yem bitkisidir. Su ihtiyacının mısıra göre daha düşük olması nedeniyle özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde tercih edilmektedir. Yeşil yem, silaj ve kuru ot olarak değerlendirilebilen sorgum otu, yüksek biyokütle verimiyle büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta önemli bir yem kaynağı olarak öne çıkıyor. İklim değişikliğinin etkilerinin arttığı son yıllarda, su tasarrufu sağlaması ve üretim maliyetlerini düşürmesi nedeniyle alternatif yem bitkileri arasında giderek daha fazla ilgi görüyor.

(Bekir Turan)