Karatay’da hasat sezonu sahada yakından takip ediliyor

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karatay ilçesinde hasat sezonu kapsamında yürütülen saha çalışmalarına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Açıklamada, Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin biçerdöver denetimleri ile arazi kontrollerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi.
BİÇERDÖVERLERDE KAPSAMLI DENETİM
Hasat sezonu boyunca gerçekleştirilen denetimlerde biçerdöverlerde operatör belgesi, dane kaybı, teknik uygunluk ve yangın tedbirleri titizlikle kontrol ediliyor. Ekipler, hasat sırasında oluşabilecek ürün kayıplarını en aza indirmek ve güvenli çalışma koşullarını sağlamak amacıyla denetimlerini sahada sürdürüyor.
ÜRETİCİLERİN EMEĞİ KORUNUYOR
Arazi kontrollerinde ise ürün durumu, beyan uyumu ve üretim süreçleri yerinde inceleniyor. Çalışmalarla üreticilerin emeğinin korunması, hasat kayıplarının azaltılması ve hasat sezonunun güvenli, düzenli ve verimli şekilde tamamlanması hedefleniyor.
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklamasında, bereketin tarladan sofraya uzanan yolculuğunda üreticilerin yanında olmaya devam edildiği vurgulanarak, tüm çiftçilere kazasız, bereketli ve bol verimli bir hasat sezonu temennisinde bulunuldu.
(Bekir Turan)