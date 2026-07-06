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KONYA Haberleri

Konyalı Eski Belediye Çalışanı Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü
Konyalı Eski Belediye Çalışanı Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinden olan ve Ereğli Belediyesinden emekli Sebahat Doğan, geçirdiği trafik kazasının ardından verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Eryaman semtinde trafik kazası geçiren Sebahat Doğan, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yaşam savaşı veren Doğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Toprağa verildi

Ereğli Belediyesinden emekli olan Sebahat Doğan'ın cenazesi, bugün (6 Temmuz 2026 Pazartesi) ikindi namazının ardından Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Meydanbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

 

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