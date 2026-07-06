Karatay’da yaz Kur’an Kursları açıldı! Etkinlikte “Çat kapı’’ tiyatral dikkat çekti

Karatay Müftülüğü tarafından yaz Kur’an kurslarının açılış programı düzenlendi. Ahmet Kolat Camii’nde gerçekleştirilen programda çocuklar, hem manevi atmosferi yaşadı hem de çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.
Karatay'da yaz Kur'an kursları, düzenlenen programla başladı.
Karatay Ahmet Kolat Camii'nde gerçekleştirilen açılış programına Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, Karatay Belediye Başkan Vekili Şaban Önal, Karatay İlçe Müftüsü Halil Taş, din görevlileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, protokol konuşmalarıyla devam etti. Konuşmalarda yaz Kur'an kurslarının çocukların manevi ve ahlaki gelişimindeki önemine dikkat çekildi.
Program kapsamında Anadolu Medya Grup Vakfının katkı verdiği ve Tarih Yazan Çocuklar Platformu tarafından organize edilen Çat Kapı Tiyatro etkinliği de yapıldı.
"Her Kahraman Bir Gün Çocuktu” sloganı ile yapılan etkinlikte kendi medeniyet değerlerimizin büyükleri tiyatro yollu anlatılıyor. Gösteride Fatih Sultan Mehmet, Yunus Emre ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî canlandırıldı. Çocuklar çat kapı tiyatral etkinliği dikkatle takip etti.
Çeşitli etkinlikler ve ikramlarla devam eden programda öğrenciler, yaz Kur'an kurslarının ilk gününü eğlenceli ve anlamlı etkinliklerle geçirdi.
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