Konya’da kereste yüklü TIR şarampole devrildi! Sürücü yaralandı

Kaza, dün 17:00 sıralarında Ankara–Konya kara yolu üzerindeki Ömeranlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T. Ç. (51) idaresindeki kereste yüklü TIR, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Sürücü yaralandı
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Bekir Turan)