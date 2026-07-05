GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,790 TL
EURO
53,443 TL
STERLİN
62,568 TL
GRAM
6.296 TL
ÇEYREK
10.379 TL
YARIM
20.664 TL
CUMHURİYET
41.221 TL
KONYA Haberleri

Konya’da yağmur hasadı durdurdu! Biçerdöverler tarladan çekildi

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da yağmur hasadı durdurdu! Biçerdöverler tarladan çekildi
Konya’da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, günlük yaşamın yanı sıra tarımsal faaliyetleri de olumsuz etkiledi. Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle birçok bölgede hasat çalışmalarına ara verildi.

Hububat hasadının yoğun şekilde devam ettiği Konya Ovası'nda yağışın başlamasıyla birlikte biçerdöverler tarlalardan çekildi. Islanan ekinlerde hasat yapılamazken, üreticiler yağışın dinmesini beklemeye başladı.

Biçerdöverler çalışmayı durdurdu

Yağmurun etkisini göstermesiyle birlikte birçok ilçede hasat faaliyetleri durdu. Islak ürünün biçilememesi nedeniyle biçerdöverler çalışmalarını durdururken, çiftçiler de tarlalarda bekleyişe geçti. Yağışın uzun sürmesi halinde hasat takviminde gecikmeler yaşanabileceği belirtiliyor.

Çiftçiler gözünü hava durumuna çevirdi

Son günlerde yüksek sıcaklıkların etkili olduğu Konya'da gelen sağanak yağış, hasat dönemindeki üreticileri zor durumda bıraktı. Çiftçiler, çalışmalarına kaldıkları yerden devam edebilmek için hava koşullarının yeniden elverişli hale gelmesini bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER