Konya’da yağmur hasadı durdurdu! Biçerdöverler tarladan çekildi
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Konya’da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, günlük yaşamın yanı sıra tarımsal faaliyetleri de olumsuz etkiledi. Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle birçok bölgede hasat çalışmalarına ara verildi.
Hububat hasadının yoğun şekilde devam ettiği Konya Ovası'nda yağışın başlamasıyla birlikte biçerdöverler tarlalardan çekildi. Islanan ekinlerde hasat yapılamazken, üreticiler yağışın dinmesini beklemeye başladı.
Biçerdöverler çalışmayı durdurdu
Yağmurun etkisini göstermesiyle birlikte birçok ilçede hasat faaliyetleri durdu. Islak ürünün biçilememesi nedeniyle biçerdöverler çalışmalarını durdururken, çiftçiler de tarlalarda bekleyişe geçti. Yağışın uzun sürmesi halinde hasat takviminde gecikmeler yaşanabileceği belirtiliyor.
Çiftçiler gözünü hava durumuna çevirdi
Son günlerde yüksek sıcaklıkların etkili olduğu Konya'da gelen sağanak yağış, hasat dönemindeki üreticileri zor durumda bıraktı. Çiftçiler, çalışmalarına kaldıkları yerden devam edebilmek için hava koşullarının yeniden elverişli hale gelmesini bekliyor.
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