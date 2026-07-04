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KONYA Haberleri

Konya’da arpa fiyatı çakıldı! Bugün 2 yıl geriye dönüldü

Berna Ata
İnternet Editörü

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Konya’da arpa fiyatı çakıldı! Bugün 2 yıl geriye dönüldü

Konya'nın Karapınar ilçesinde faaliyet gösteren Karapınar Ticaret Borsası, 4 Temmuz 2026 tarihli Elektronik Satış Salonu günlük fiyat bültenini yayımladı. İşlem gören ürünler arasında en yüksek fiyat kırmızı sert ekmeklik (Esperia) makarnalık buğdayda kaydedildi.

Kırmızı sert ekmeklik buğday zirvede

Bültene göre kırmızı sert ekmeklik (Esperia) makarnalık buğdayın en düşük fiyatı 11 bin 850 TL, en yüksek fiyatı ise 15 bin 825 TL olarak gerçekleşti. Ürünün ortalama satış fiyatı 15 bin 139 TL olurken, toplam 266 ton ürün için 11 işlem yapıldı.

Arpa ve makarnalık buğday da işlem gördü

Arpada en düşük fiyat 7 bin TL, en yüksek fiyat 11 bin 825 TL, ortalama fiyat ise 9 bin 759 TL olarak kayıtlara geçti. Arpada toplam 125 ton ürün için 8 işlem gerçekleştirildi.

Makarnalık buğday (çeşit) ise 13 bin TL sabit fiyatla işlem gördü. Bu üründe 7 tonluk satış yapılırken 1 işlem kaydedildi.

Toplam 398 ton ürün el değiştirdi

Karapınar Ticaret Borsası verilerine göre gün içerisinde toplam 398 ton ürünün alım satımı yapılırken, elektronik satış salonunda 20 işlem gerçekleştirildi. Açıklanan fiyatlar, bölgedeki üreticiler ve tüccarlar tarafından yakından takip ediliyor.

Arpa fiyatı iki yıl öncesine döndü

Arpa fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüş dikkat çekti. Yaklaşık iki yıl önce kilogramı 7 TL seviyesinde işlem gören arpa, kış aylarında 10 TL'ye kadar yükselmişti. Son açıklanan fiyatlarla birlikte arpa yeniden 7 TL seviyelerine gerileyerek iki yıl önceki fiyatına dönmüş oldu.

(Berna Ata)

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