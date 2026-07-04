Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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KEMAL MUTLU
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AKKİSE
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KAĞNICILAR MEZARLIĞI
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RAMAZAN DAĞLAR
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KADINHANI
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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ALİM ÇELİK
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YAZLICA
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ARAPLAR MEZARLIĞI
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AHMET ÖZ
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SIDDIKA ÖZEN
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MUSALLA MEZARLIĞI
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HASAN HÜSEYİN EŞSİZ
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KONYA
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SULTAN YILDIZ
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SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI
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YETER UÇAR
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AHMET ESKİL
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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AĞRIS
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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NEBİ UYSAL
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GİLİSIRA
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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HURİYE ÇUHADAR
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KONYA
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ARAPLAR MEZARLIĞI
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PERİHAN GÜNEŞ
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AĞABEYLİ
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AHMET ALİ ÖZDEMİR
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KADINHANI
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