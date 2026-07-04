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KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 4 Temmuz 2026 Cuma günü vefat eden 20 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

KEMAL MUTLU
 

AKKİSE
07-02-1956

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

RAMAZAN DAĞLAR
 

KADINHANI
10-12-1972

HOCACİHAN MEZARLIĞI

ALİM ÇELİK
 

YAZLICA
15-02-1963

ARAPLAR MEZARLIĞI

AHMET ÖZ
 

AKVİRANKIŞLA
01-06-1966

ALİYENLER MEZARLIĞI

MEHMET KOÇ
 

OĞUZELİ
15-01-1942

ARAPLAR MEZARLIĞI

ALİM AKBAŞ
 

BAŞKUYU
28-11-1946

MUSALLA MEZARLIĞI

DURMUŞ ALİ ÇELEBİ
 

AKÖREN
01-07-1926

MUSALLA MEZARLIĞI

FADİM SALUR
 

HADİM
01-07-1936

ÜÇLER MEZARLIĞI

FEVZİ DUMANLI
 

ÖZALP
01-01-1969

SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI

SIDDIKA ÖZEN
 

BİLECİK
01-01-1938

MUSALLA MEZARLIĞI

HASAN HÜSEYİN EŞSİZ
 

KONYA
12-05-1965

ÜÇLER MEZARLIĞI

SULTAN YILDIZ
 

MENÇEK
01-07-1924

SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI

YETER UÇAR
 

KARABAĞ
18-07-1943

ARAPLAR MEZARLIĞI

AHMET ESKİL
 

KARAKAYA
01-01-1947

HOCACİHAN MEZARLIĞI

ŞERİFE YILDIRIM
 

AĞRIS
20-12-1944

HOCACİHAN MEZARLIĞI

NEBİ UYSAL
 

GİLİSIRA
16-03-1956

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

HURİYE ÇUHADAR
 

KONYA
18-02-1945

ARAPLAR MEZARLIĞI

PERİHAN GÜNEŞ
 

AĞABEYLİ
13-03-1949

ÜÇLER MEZARLIĞI

AHMET ALİ ÖZDEMİR
 

A.EŞENLER
25-12-1962

KOZAĞAÇ MEZARLIĞI

AHMET YÜKSEL ÖZDEMİR
 

KADINHANI
15-01-1948

YAZIR MEZARLIĞI

 

 

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