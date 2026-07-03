Konya’da sulama kuyusunda patlama! 20 traktörle tarlalar korundu

Konya'nın Karapınar ilçesinde sulama kuyusundaki kablonun patlaması sonucu çıkan yangında yaklaşık 15 dönüm arpa ekili alan zarar gördü.
Yangın, Karapınar ilçesine bağlı Demiryalı mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sulama kuyusundaki kablonun patlamasının ardından kuyu çevresindeki kuru otlar tutuştu. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede arpa ekili tarlaya sıçradı.
İŞTE OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER;
Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, bölgedeki çiftçiler yaklaşık 20 traktörle tarlanın çevresini sürerek alevlerin diğer ekili alanlara yayılmasını önlemek için çalışma yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında yaklaşık 15 dönüm arpa ekili alan zarar görürken, alevlerin çevredeki diğer tarlalara sıçraması çiftçilerin ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde önlendi.
Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatırken, yanan tarlanın sahibinin M.Ö. olduğu öğrenildi.
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