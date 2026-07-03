Ilgın’da biçerdöver kontrolleri devam ediyor

Ilgın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, arpa hasadının başlamasıyla birlikte ilçe genelinde biçerdöver denetimlerini sürdürüyor. Hasat döneminde ürün kayıplarının en aza indirilmesi ve güvenli çalışma ortamının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde, üreticiler ve operatörler bilgilendiriliyor.
DANE KAYIPLARININ ÖNÜNE GEÇİLİYOR
Denetimler kapsamında biçerdöverlerde dane kayıplarını önlemeye yönelik kontroller yapılırken, operatör belgeleri ile makinelerin teknik yeterlilikleri de inceleniyor. Ekipler, hasadın verimli ve kurallara uygun şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli kontrolleri titizlikle sürdürüyor.
YANGIN TEDBİRLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ
Hasat döneminde artan yangın riskine karşı biçerdöverlerde bulundurulması zorunlu yangın söndürme ekipmanları da denetleniyor. Üreticilere ve operatörlere alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme yapılırken, olası risklere karşı dikkatli olunması istendi.
Ilgın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tüm üreticilere kazasız, bereketli ve verimli bir hasat sezonu dileyerek denetimlerin hasat dönemi boyunca aralıksız devam edeceğini belirtti.