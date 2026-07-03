GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,734 TL
EURO
53,438 TL
STERLİN
62,563 TL
GRAM
6.299 TL
ÇEYREK
10.384 TL
YARIM
20.673 TL
CUMHURİYET
41.239 TL
EKONOMİ Haberleri

Temmuz 2026 memur zammı hesaplama: Kim ne kadar maaş alacak?

- Güncelleme Tarihi:

Temmuz 2026 memur zammı hesaplama: Kim ne kadar maaş alacak?
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 2026 yılı Temmuz ayı maaş zammı netleşti. Peki, zamlı memur maaşı ne kadar oldu? İşte meslek meslek memur maaşları…

Milyonlarca kamu çalışanının ve emeklinin beklediği Haziran ayı enflasyon verileri için geri sayım sona erdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen Haziran 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı.

Haziran ayı enflasyon oranının %0,99 olmasıyla birlikte memur maaşlarına gelen zam olarak açıklandı.

Peki, memur maaşları ne kadar oldu?

YENİ ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla memur maaşlarına yüzde 13,52 oldu. Buna göre zamlı maaşlar şu şekilde:

Şube Müdürü (1/4): Mevcut Maaş ₺94.384,00 | Zamlı Yeni Maaş ₺107.182,47

Memur (9/1): Mevcut Maaş ₺64.397,00 | Zamlı Yeni Maaş ₺73.129,23

Uzman Öğretmen (1/4): Mevcut Maaş ₺81.219,00 | Zamlı Yeni Maaş ₺92.232,30

Öğretmen (1/4): Mevcut Maaş ₺73.368,00 | Zamlı Yeni Maaş ₺83.316,70

Başkomiser (3/1): Mevcut Maaş ₺89.214,00 | Zamlı Yeni Maaş ₺101.311,42

Polis Memuru (8/1): Mevcut Maaş ₺81.617,00 | Zamlı Yeni Maaş ₺92.684,27

Uzman Doktor (1/4): Mevcut Maaş ₺150.426,00 | Zamlı Yeni Maaş ₺170.823,77

Hemşire (5/1): Mevcut Maaş ₺74.770,00 | Zamlı Yeni Maaş ₺84.908,81

Mühendis (1/4): Mevcut Maaş ₺96.211,00 | Zamlı Yeni Maaş ₺109.257,21

Teknisyen (11/1): Mevcut Maaş ₺66.870,00 | Zamlı Yeni Maaş ₺75.937,57

Profesör (1/4): Mevcut Maaş ₺135.089,00 | Zamlı Yeni Maaş ₺153.407,07

Araştırma Gör. (7/1): Mevcut Maaş ₺90.568,00 | Zamlı Yeni Maaş ₺102.849,02

Vaiz (1/4): Mevcut Maaş ₺76.653,00 | Zamlı Yeni Maaş ₺87.047,15

Avukat (1/4): Mevcut Maaş ₺90.000,00 | Zamlı Yeni Maaş ₺102.204,00

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER