Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Bugün devreye girdi! Değer kaybı hesaplara geçecek

Milyonlarca araç sahibinin tamamını ilgilendiren zorunlu trafik sigortasına ilişkin düzenleme bugün devreye girdi.

33 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren konuyla dolandırıcı, komisyoncu gibi kişi ve kurumlar aradan çıkarılacak, değer kaybı tutarı eksper tarafından anında belirlenecek ve hasar ödemesiyle birlikte ödenecek.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, suistimallerin önüne geçmek için önemli bir adım attı. Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği'yle birlikte kazaya karışan araç sürücüleri için karmaşık olan tamir ve değer kaybı ödemesi işlemleri sadeleşti.

KAZAYA KARIŞINCA NELER OLACAK?

Kaza sonrasında, araç yetkili servis, anlaşmalı servis ya da herhangi bir kaporta-boyacıya götürüldüğünde kazaya ilişkin belgeler sisteme eklendikten sonra eksper otomatik olarak atanacak. Hasara ilişkin başvurular araç sahibi tarafından bizzat yapılacak. Komisyoncu, aracı gibi kişiler vekâleten işlem yürütemeyecek ve yasa dışı oluşan bu sektör de ortadan kalkmış olacak.

EKSPERİ VATANDAŞ DA TALEP EDEBİLECEK

Araçta oluşan hasara ilişkin tespiti eksper gerçekleştirecek. Eksper talebini vatandaş da sigorta şirketi de belirleyecek. Böylece mağdur vatandaş talep ettiği şekilde otomatik eksperi seçebilecek.

EKSPER ATAMA SİSTEMİ GELİYOR

Yapılan düzenlemeyle birlikte Eksper Atama ve Takip Sistemi hayata geçiriliyor. EKSİST sistemine dahil olan eksperler otomatik olarak atanacak ve hasarın tespitini gerçekleştirecek.

Kaynak: Haber Merkezi