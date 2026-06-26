Altın düştü yatırımcının kafası karıştı! Bugün gram altın ne kadar?

Altın, son 7 ayın en düşük seviyesi olan 6 bin liranın altını gördü. Bu hızlı düşüş, altını her zaman güvenli liman olarak değerlendirilen küçük yatırımcının kafasını karıştırdı. 26 Haziran 2026 altın fiyatları belli oldu! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Altındaki düşüş derinleşti. ABD'de faiz artışı beklentisi doların değerini artırdı. Bu durum altın başta olmak üzere kıymetli metallerin fiyatını baskıladı. GRAM ALTIN 6 BİN LİRANIN ALTINA DÜŞTÜ Ons altın 4 bin dolara kadar düşerken son iki haftanın en düşük seviyesini gördü. Şubat atında 7 bin 800 lirayı görerek tüm zamanların rekorunu kıran gram altın 6 bin liranın da altına indi. Son 4 ayda yaşanan yüzde 25'lik düşüş, küçük yatırımcının kafası karıştı. BUNDAN SONRAKİ SEYİR NASIL OLACAK? Uzmanlara göre, ağustos ayı sonrası beklentiler yüksek ancak şu an içinde bulunulan düğün sezonu için altının oldukça ideal seviyede olduğu belirtiliyor. 26 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI GRAM ALTIN FİYATI ALIŞ: 6.009,84 TL

SATIŞ: 6.010,79 TL ÇEYREK ALTIN FİYATI ALIŞ: 9.650,40 TL

SATIŞ: 9.878,89 TL YARIM ALTIN FİYATI ALIŞ: 19.240,48 TL

SATIŞ: 19.757,78 TL TAM ALTIN FİYATI ALIŞ: 39.304,00 TL

SATIŞ: 39.660,00 TL CUMHURİYET ALTIN FİYATI ALIŞ: 40.050,00 TL

SATIŞ: 40.654,00 TL ATA ALTIN FİYATI ALIŞ: 39.807,88 TL

SATIŞ: 40.844,83 TL ONS ALTIN FİYATI ALIŞ: $4.013,51

SATIŞ: $4.014,14 Kaynak: Haber Merkezi

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