Sıfır otomobil alanlar dikkat! 4 milyon kişiyi ilgilendiriyor: Maliye incelemeye başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı özellikle 2021 ve 2024 yıllarında sıfır kilometre araç alanlara mektup göndermeye başladı.

Türkiye'de 2021-2024 yılları arasında sıfır otomobil almak isteyenler ya sıraya giriyor, ya ek aksesuar almaya zorlanıyor ya da sırada yukarılara çıkabilmek için fazladan para ödüyordu. Koronavirüs pandemisinin bitmesi ve çip krizinin ortaya çıkması araç bulunabilirliğini etkilemişti.

Elden alınan ücretler nedeniyle Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı harekete geçti.

Başkanlık, 2021-2024 yılları arasında otomobil alanlara yönelik olarak mektup gönderip elden ödenen ücret, ek aksesuar gibi işlemlerin izahını talep ediyor.

2021-2024 yılları arasında toplamda 4 milyona yakın araç satışı gerçekleşmişti.

NE KADAR BEDELLE ALINDIĞI SORGULANIYOR

Aracın ne kadar bedelle satın alındığı, ödeme işleminin nasıl yapıldığı (banka, PTT, havale/EFT, nakit, kredi kartı vb.) yapılan tüm ödemelere ilişkin ödeme belgelerinin (banka dekontları, makbuz, EFT-havale tutarlarını, kart sliplerini gösteren belgeler), yazı ekinde gönderilmesi ve nakit ödeme yapılmışsa tam olarak belirtilmesi talep edildi.

EK AKSESUARLARA SORGULAMA

Araç alırken, araçla beraber herhangi bir aksesuar (yan basamak, park sensörü, sis farı, rüzgarlık, navigasyon, havuz, paspas vb.) eklenti, özellik, yedek parça, boya koruma vb. alımı yapıldığı sorgulanırken, bu işlemlerin hangi firma tarafından yapıldığı, ödemenin hangi firmaya yapıldığı ve bu işlemler için fatura kesilip kesilmediği isteniyor.

Ek aksesuar ve hizmetler için bayiden mi yoksa başka bir firmadan mı destek alındığı, bununla birlikte araca ek olarak takılanların fiyat ve ödeme belgeleri talep ediliyor.

BAYİ ÇIKIŞINDA ARAÇTA AKSESUAR OLUP OLMAMASI ÖNEMLİ

Başkanlık bir diğer soruda, aracın teslimi sırasında aksesuar ve eklentilerin araçta var olup olmadığı soruyor. (Araç bayiden ilk çıkarıldığı anda faturada belirtilen aksesuarların araçta mevcut olup olmadığı veya araç teslim alınıp belli bir süre kullanıldıktan sonra servise getirilip söz konusu aksesuarların takılıp takılmadığı)

EK GARANTİ VE SİGORTA İÇİN DE SORGULAMA YAPILACAK

Aksesuar faturasında yazan bedelin ne zaman (aracı teslim almadan önce/aracı teslim aldıktan sonra/araç bedeliyle birlikte) ve ne şekilde (nakit, havale, kredi kartı) ödendiğinin izahı istenecek.

BAŞKA BEDELLERİN DE İZAHI İSTENİYOR

Aksesuar, ek garanti, sigorta gibi işlemler dışında aracı satan firmaya bir ödeme yapılmışsa bunlar da talep ediliyor.

15 GÜN İÇİNDE CEVAP VERİLMESİ GEREKİYOR

Talep edilen bilgilere ilişkin sıralı olarak detaylı ve açık yanıt verilmiş imzalı bir yazı ve yazı ekinde imzalayan veya ilgili kişinin telefon numarası da belirtilerek nüfus cüzdan fotokopisi ile birlikte 15 gün içinde ilgili müfettişlik adresine gönderilmesi gerekiyor.

CEVAP VERMEYENLERE CEZA KESİLECEK

Başkanlık'ın araştırma talebine ilişkin olarak istenen sürede bilgilerin verilmemesi, eksik ya da yanıltıcı bilgilerin verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilerek yeniden süre belli edilmek suretiyle tekrar bilgi verilmeye davet edilecek. İkinci defa da bilgi verilmemesi, eksik ya da yanıltıcı bilgi verilmesi halinde özel usulsüzlük cezasının iki katı daha ceza kesileceği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi