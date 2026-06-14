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KONYA Haberleri

Konya’da tarlalar talan oldu! Dolu paramparça etti

Ali Asım Erdem
Muhabir

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Konya’da tarlalar talan oldu! Dolu paramparça etti

Konya'nın Cihanbeyli ilçesine bağlı Yapalı ve Günyüzü mahallelerinde etkili olan dolu yağışı, tarım arazilerinde zarara neden oldu. Yaşanan olumsuz hava olayının ardından Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Hasar Tespit Çalışmaları Yapıldı

Cihanbeyli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ümit Ufacık, Cihanbeyli Ziraat Odası Başkanı Veysel Akbulut ve teknik ekipler, doludan etkilenen tarım alanlarında yerinde incelemelerde bulundu. Ekipler, üreticilerin yaşadığı zararları değerlendirerek hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirdi.

Üreticilerin Zararları Değerlendiriliyor

Yapılan incelemelerde dolu yağışının ekili alanlarda oluşturduğu etkiler gözden geçirilirken, üreticilerin mağduriyetlerinin belirlenmesi amacıyla detaylı çalışmalar yürütüldü. Yetkililer, elde edilen verilerin ilgili kurumlarla paylaşılacağını ve sürecin yakından takip edileceğini bildirdi.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, doludan etkilenen bölgelerde gerekli tespitlerin yapılması ve üreticilere yönelik çalışmaların sürdürülmesi için ekiplerin sahadaki faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı.

(Ali Asım Erdem)

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Yorumlar
  • HK
    Huni kafa
    14 saat önce

    Az bile bize azgınlık zirve yaptı...

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