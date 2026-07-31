Karatay’da Sabah Namazında Gönüller Buluştu

Karatay İlçe Müftüsü Halil Taş, Kavutoğlu Camii'nde düzenlenen sabah namazı buluşması programına katıldı.
Programa, Sultan Selim Camii Uzman İmam Hatibi Fatih İş ile Ferhan Anne Kur'an Kursu Yöneticisi Halil Elma da iştirak etti. Sabah namazını kıldıran İlçe Müftüsü Halil Taş, namazın ardından cemaate kısa bir sohbet gerçekleştirdi.
Sohbetin ardından Sultan Selim Camii Uzman İmam Hatibi Fatih İş ile Ferhan Anne Kur'an Kursu Yöneticisi Halil Elma tarafından tesbihat yapıldı ve Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunuldu.
Program, yapılan duanın ardından cemaate çorba ikram edilmesiyle sona erdi.
(Bekir Turan)