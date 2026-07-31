Konya’da otomobil ile kurye motosikleti çarpıştı: 1 ağır yaralı

Konya´nın Ereğli ilçesinde otomobil ile kurye motosikletinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Kaza, Hacı Mutahir Mahallesi´nde, Bahçelievler Camii karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil ile kurye motosikleti henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak ağır yaralandı.
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Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan kurye ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
(Ali Asım Erdem)