Konya’da Yerli ve Milli KOÇ-42 Aspir Tohumunun Gelişimi Yerinde İncelendi

"Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın" sloganıyla yürütülen demonstrasyon çalışmaları kapsamında, Selçuklu ilçesi Dağdere Mahallesi'nde ekimi yapılan KOÇ-42 aspir çeşidinde arazi kontrolleri gerçekleştirildi.
15 dekarlık alanda ekimi yapılan yerli ve milli KOÇ-42 aspir çeşidinin gelişimi, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından çeşidin ıslahını gerçekleştiren Doç. Dr. Hasan Koç ile İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yerinde değerlendirildi.
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yerli ve milli tohumların yaygınlaştırılması amacıyla üreticilerle birlikte sahadaki çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.
(Ali Asım Erdem)