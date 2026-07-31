Konya dahil 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 26 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahis oynanmasını teşvik etmek amacıyla reklamını yaptıkları tespit edilen 26 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşların cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlarla yasa dışı bahis oynanmasını teşvik eden reklam ve yönlendirme faaliyetleri gerçekleştirildiği ve "yasadışı bahis oynanmasını teşvik etmek amacıyla reklam yapmak" suçunun işlendiği tespit edildi.
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin telekomünikasyon hizmeti sunan şirketlerden temin ettikleri, başta 0850 ile başlayan numaralar olmak üzere farklı hatlar üzerinden, şirketler tarafından kullanım yetkisi verilen toplu mesaj gönderim panellerini kullanarak vatandaşlara toplu mesaj gönderimi gerçekleştirdikleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında tespiti yapılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, İzmir, Kırıkkale, Muğla, Konya ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
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