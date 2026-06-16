Konya tarlalarında keyifler yerinde! Böyle olur çiftçi şakası

Sezona oldukça iyi başlayan Konya çiftçisi şu sıralar sel, taşkın ve dolu nedeniyle zor zamanlar geçirse de neşesini kaybetmedi.

KONYA'NIN BEREKET YILI!

Kış ve bahar yağışları ile umutlanan Konya çiftçisi yıllar süren kuraklığın ardından bereketli bir hasat sezonuna ulaşmayı hedefliyor. Öyle ki Konya'da cumhuriyet tarihinin en yüksek hububat rekoltesi bekleniyor.

YAZ YAĞMURU ÜZÜYOR!

Mayıs sonu itibariyle yer yer afete dönüşen sağanak yağışlar Haziran ayında da devam ediyor. Zaman zaman sel ve taşkınlar bazen de dolu nedeniyle tarım alanlarında büyük hasar oluştu. Açıklanan buğday ve arpa fiyatları da çiftçiyi tatmin etmedi.

ÇİFTÇİ NEŞESİNİ KAYBETMEDİ!

Yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen Konya çiftçi neşesini ve çalışma azmini kaybetmedi. Günün tamamını tarlada geçiren üreticiler ürün gelişimini yakından takip ediyor.

TARLADA ÇİFTÇİ ŞAKASI!

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde pancar tohumu kontrolü yapan Metin Böcü kendisi gibi çiftçi olan arkadaşının yaptığı şakayla neye uğradığını şaşırdı. Tarladaki keyifli anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek haber merkezimize ulaştırıldı.

İŞTE O ANLAR;