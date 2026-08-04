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KONYA Haberleri

Filistin konvoyu Konya’ya ulaştı!

Berna Ata
İnternet Editörü

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Filistin konvoyu Konya’ya ulaştı!

Srebrenitsa'dan yola çıkarak Avrupa'nın farklı ülkelerinden geçen ve Türkiye programını sürdüren Uluslararası Filistin Konvoyu, Konya'ya ulaştı. Konvoyun kentteki programları gün içerisinde gerçekleştirilecek.

Karşılama programı düzenlenecek

Konvoyun Konya'ya ulaşmasının ardından kentte geniş katılımlı bir karşılama ve dayanışma programı planlandı. Saat 19.15'te başlayacak konvoy geçişi, Ankara Yolu, Alaaddin ve Mevlana güzergâhını takip ederek Mevlana Kültür Merkezi Açık Sema Alanı'nda sona erecek.

Dayanışma programı akşam saatlerinde

Konvoyun kentteki programı, saat 20.30'da Mevlana Kültür Merkezi Açık Sema Alanı'nda düzenlenecek dayanışma programıyla devam edecek.

Filistin'e destek mesajı verilecek

Uluslararası Filistin Konvoyu'nun Türkiye programı kapsamında ziyaret ettiği şehirlerde halk buluşmaları gerçekleştirerek Filistin'de yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekmeyi ve uluslararası dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

(Berna Ata)

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