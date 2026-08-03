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KONYA Haberleri

Konya’da kiracı dehşeti! Yöneticiyi bıçaklayarak öldürdü

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Konya’da kiracı dehşeti! Yöneticiyi bıçaklayarak öldürdü
Konya’da apartman yöneticisi ile kiracı arasında aidat nedeniyle çıkan tartışmada bıçaklanarak ağır yaralanan apartman yöneticisi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Konevi Mahallesi Emir Sadrettin Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kiracı Ali İhsan A. ile apartman yöneticisi Ramazan Şimşek arasında aidat nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali İhsan A., yanında bulunan bıçakla Ramazan Şimşek'i karnından bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ramazan Şimşek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın şüphelisi Ali İhsan A. ise polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaralı Ramazan Şimşek hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şimşek'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

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