Konya’da çocuklar hem eğlendi hem kazandı! 300 stant kuruldu

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu kapsamında düzenlenen “2. El Oyuncak Pazarı“, Meram Melikşah Pazarı’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Çocukların paylaşma, dayanışma ve girişimcilik duygularını geliştirmeyi amaçlayan organizasyon, gün boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu kapsamında çocuklar için 2. El Oyuncak Pazarı düzenlendi.

Yaz eğitimlerine dolu dolu etkinliklerle devam eden Genç KOMEK Yaz Okulu her yıl olduğu gibi bu yılda düzenlediği 2. El Oyunca Pazarı çocuklardan ve ailelerden yoğun ilgi gördü.

Yaklaşık 300 standın yer aldığı etkinlikte öğrenciler, kullanılabilir durumdaki oyuncaklarını satışa sunarak hem geri dönüşüm ve bilinçli tüketim konusunda farkındalık oluşturdu hem de kendi emekleriyle kazanç elde etmenin mutluluğunu yaşadı.

Çocuklar, satış sürecinde iletişim kurma, sorumluluk alma, para yönetimi ve girişimcilik gibi becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Çocukların kendi stantlarını hazırlayıp ürünlerini tanıttığı etkinlikte ziyaretçiler de uygun fiyatlarla oyuncak alışverişi yaparak organizasyona destek verdi.

Meram Melikşah Pazar Alanında düzenlenen etkinlik kapsamında çocuklar ve aileler için oyunlar, atölye çalışmaları ve çeşitli sosyal etkinlikler de renkli görüntülere sahne oldu. Gün boyunca devam eden programlar sayesinde aileler keyifli vakit geçirirken çocuklar eğlenerek öğrenme imkânı buldu.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu