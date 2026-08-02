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KONYA Haberleri

Konya’nın ulaşım altyapısı güçleniyor! Çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

Konya’nın ulaşım altyapısı güçleniyor! Çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
Karatay Belediyesi, ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla ilçe genelinde sürdürdüğü asfalt yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından planlı bir program doğrultusunda yürütülen çalışmalarla yollar daha güvenli ve modern bir görünüme kavuşuyor.

Karaaslan Mahallesi Kanal Caddesi'nde etaplar halinde sürdürülen asfalt yenileme çalışmaları planlanan program doğrultusunda devam ediyor. Altyapısı tamamlanan yaklaşık 500 metrelik bölümde sıcak asfalt serimi tamamlanırken, çalışmaların yeni etabında da yol yenileme faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor.

Bu kapsamda Kanal Caddesi'nin Taşra Karaaslan Caddesi ile Karaman Caddesi arasında kalan yaklaşık 1000 metrelik bölümünde asfalt freze çalışmaları sürdürülüyor. Freze çalışmalarının ardından altyapı hazırlıkları tamamlanacak, daha sonra güzergâh sıcak asfaltla kaplanarak daha güvenli ve konforlu hale getirilecek.

KILCA: ULAŞIMA YÖNELİK YATIRIMLARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORU

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımları planlı bir şekilde sürdürdüklerini belirterek, vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımını önceleyen hizmet anlayışıyla çalışmaların ilçe genelinde devam ettiğini ifade etti.

Başkan Hasan Kılca, Kanal Caddesi'nde etap etap yürütülen asfalt yenileme çalışmalarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Kanal Caddemizde etap etap asfalt serimlerimize devam ediyoruz. İlçemizin ulaşım altyapısını daha güçlü hale getirmek ve hemşehrilerimize güvenli, konforlu yollar sunmak amacıyla ekiplerimiz sahada yoğun bir gayretle çalışmalarını sürdürüyor. Altyapısı tamamlanan bölümlerde vakit kaybetmeden sıcak asfalt serimini gerçekleştiriyor, ihtiyaç duyulan güzergâhlarda ise asfalt yenileme çalışmalarımızı etap etap sürdürüyoruz. Amacımız, Karatay'ımızın her mahallesinde ulaşım standardını yükseltmek ve vatandaşlarımıza uzun yıllar güvenle kullanabilecekleri yollar kazandırmaktır. Planlamalarımız doğrultusunda yol yapım, bakım ve asfalt çalışmalarımıza aralıksız devam ederek ilçemizin ulaşım altyapısını daha da güçlendirmeyi sürdüreceğiz."

 

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

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