Konya’da gönüllü itfaiyeciler afetlere hazırlanıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi’nin Gönüllü İtfaiyecilik Programı kapsamında Çumra Apa Spor Kamp Alanı’nı ziyaret ederek eğitim alan gönüllü itfaiyecilerle bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Gönüllü İtfaiyecilik Programı” kapsamında gönüllü itfaiyecilere yönelik eğitimler hız kesmeden devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Gönüllü İtfaiyecilik Programı kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi Çumra Apa Spor Kamp Alanı'nda uygulamalı olarak itfaiyecilik eğitimi alan gönüllü itfaiyecilerle bir araya geldi.

GÖNÜLLÜ İTFAİCİLERİN EĞİTİMLERİNİ YAKINDAN TAKİP ETTİ

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen program kapsamında eğitim alan gönüllü itfaiyecilerle sohbet eden Başkan Altay, afetlere hazırlık konusunda gönüllülüğün önemine dikkat çekti. Eğitim çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Altay, oluşturulan çeşitli parkurlarda uygulamalı eğitim alan gönüllü itfaiyecilerin çalışmalarını yakından takip etti.

"APA TESİSLERİ SPOR KONYA'NIN EN ÖNEMLİ ETKİNLİK ALANLARINDAN BİRİSİ”

Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi Apa Tesislerinin Spor Konya'nın en önemli etkinlik alanlarından birisi olduğunu belirterek, "Bugünlerde önemli misafirlerimizi ağırlıyoruz. Gönüllü itfaiyecilik kapsamında eğitim gören hemşehrilerimiz burada uygulama eğitimleri görüyor. Önce iki günlük itfaiyede derslerini alıyorlar. Sonraki iki gün de bir gece konaklamalı buradaki çeşitli parkurlarda gönüllü itfaiyecilik eğitimlerini tamamlıyorlar” dedi.

"ÖZELLİKLE BU YIL OT YANGINLARINA İLK MÜDAHALEDE GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLERİMİZİN VE MUHTARLARIMIZIN ÇOK BÜYÜK KATKISI OLDU”

Özellikle kırsalda yangınlara ilk müdahale edilmesi ve afet durumunda bilinç oluşturmasıyla ilgili çok önemli bir çalışmayı Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı olarak yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, "Özellikle bu yıl ot yangınlarına ilk müdahalede gönüllü itfaiyecilerimizin ve muhtarlarımızın çok büyük katkısı oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bir taraftan da ülkemiz bir afet bölgesi, özellikle afet eğitimi alan vatandaşlarımızın olası bir afet durumunda hazırlıklı olmalarını sağlamış olacağız. Her yaş grubundan, her meslek grubundan, hatta şehir dışından vatandaşlarımız bu eğitimleri alıyor. Özellikle genç kardeşlerimizin sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu tür eğitimleri almalarının önemli olduğunu düşünüyorum. Her konuda hazırlıklı olmaya gayret ediyoruz. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gönüllü itfaiyecilik projemize katılan tüm hemşehrilerimize de böyle bir sorumluluk hissettikleri ve bunun eğitimini aldıkları için teşekkür ediyorum. Rabbim her türlü afetten şehrimizi ve ülkemizi korusun” ifadelerini kullandı.

GÖNÜLLÜ İTFAİEYCİLER EĞİTİCİ VE ZEVKLİ BİR KAMP GEÇİRDİKLERİNİ SÖYLEDİ

Eğitimlere katılan gönüllü itfaiyeciler de eğitici olmasının yanında zevkli bir kamp süreci geçirdiklerini ifade etti. Afetlere karşı bilinçli ve duyarlı olunması vurgusu yapan gönüllü itfaiyeciler, Başkan Altay'a ve Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında hayata geçirilen Gönüllü İtfaiyecilik Projesi kapsamında 615 mahallede 3 bin 152 vatandaşa yangın ve ilk müdahale eğitimleri verildi.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu