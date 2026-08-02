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KONYA Haberleri

Konya’da uçamayan kızıl şahin tedavi altına alındı

Cumali Özer
Muhabir
Konya’da uçamayan kızıl şahin tedavi altına alındı
Konya’nın Karapınar ilçesinde kanadından yaralanan ve uçamayan bir kızıl şahin, duyarlı bir vatandaşın dikkati sayesinde kurtarılarak tedavi altına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Çiğil mevkisinde meydana geldi. Arazide çalışan çiftçi Mustafa Dikmen, hareketsiz halde duran bir  kızıl şahini fark etti. Kuşa yaklaşan Dikmen, şahinin kanadından yaralandığını ve bu nedenle uçamadığını görünce, onu bulunduğu yerden alarak hem aşırı sıcak havadan hem de yırtıcı hayvanlardan korumak amacıyla evine götürdü.

Bir süre dinlendirdiği ve su ile yiyecek vererek beslediği şahinin bitkin durumda olduğunu belirten Dikmen, daha sonra durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, yaralı şahini teslim alarak tedavisi için koruma altına aldı.

Yaşadıklarını anlatan Mustafa Dikmen, "Arazide çalışırken bir kuşun hareketsiz şekilde durduğunu fark ettim. Yanına yaklaştığımda kanadının birinin hareket etmediğini gördüm. Uçamıyordu. Eve götürüp dinlendirdim, su içirdim ve besledim. Hayvan oldukça bitkindi. Eğer ben görmeseydim, sıcakta ya da sokak hayvanlarının saldırısına uğrayabilirdi. En azından bir canı kurtardık. Bundan dolayı mutluyum." dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından teslim alınan şahinin tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılmasının planlandığı öğrenildi.

(Cumali Özer)

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