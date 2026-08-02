AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: AK Partinin rakibi AK Partidir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay’da katıldığı İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yeni anayasa çağrısı yapan Yayman, Türkiye’nin “ekmek gibi, su gibi“ yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu belirterek, muhalefete yönelik sert eleştirilerde de bulundu.

Yayman, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'ın tarihi boyunca almadığı yatırımları aldığını söyledi.

Türkiye'nin Hatay modeline ihtiyacı var

Şehirde afetin oluşturduğu tahribatın ortadan kaldırılması için çalışmaya devam ettiklerini belirten Yayman, yapılan projeler ve yatırımlarla Hatay'ın adeta yeniden küllerinden doğduğunu ifade etti.

Muhalefet partisindeki gelişmeleri izlediklerini dile getiren Yayman, şöyle konuştu:

"Onlar, koltuk savaşı verirken, mahkeme koridorlarında mazbata ararken, AK Parti 2053'ün hayalini kuruyor.

Rüşveti alan CHP'li. Veren CHP'li. Şikayet eden CHP'li. Gizli tanık CHP'li. Suç duyurusunda bulunan CHP'li. Suçlayan CHP'li. Suçlanan CHP'li. Dolayısıyla bizim gündemimizde CHP yoktur. Bizim gündemimiz iş, aş ve milletimizin refahıdır.

AK Parti ikinci 25 yılının hayalinin peşine düşüyor. AK Parti, 'Dün dünde kaldı cancağızım şimdi yeni şeyler söylemek lazım.' diye milletimize yeni bir hayal, fikir, ütopya, kızıl elma vaadinin peşine düşüyor. İnşallah bu bilinçle, bu şuurla biz çalışmaya devam edeceğiz.

Milletimizin dün yanında yer aldık, bugün de yanında yer almaya devam edeceğiz. Milletimize tepeden bakanlara, asla yüz vermeyeceğiz.

"AK Partinin rakibi AK Partidir''

Bizim rakibimiz, biziz. AK Parti'nin rakibi, AK Parti'dir. AK Parti, AK Parti ile yarışmaktadır. Dolayısıyla muhalefet gündemi bizim gündemimizin dışındadır. AK Parti ciddi ve büyük bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi gibi gereksiz bir gündeme zaman ayıracak vaktimiz de sorumluluğumuz da yoktur. "

"Büyük Türkiye'ye yakışan yeni bir anayasa istiyoruz"

Yayman, AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birçok alanda "sessiz devrimler" gerçekleştirdiğini ifade etti.

İktidarları döneminde yapılanları anlatan Yayman, Türkiye'de bu sessiz devrimleri gerçekleştiren liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getirdi.

AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ikinci 25 yılda büyük hedefleri olduğunu vurgulayan Yayman, "İkinci 25 yılda en büyük talebimiz yeni bir anayasadır. Sivil, demokratik ve Türkiye'ye yakışan bir anayasa yapmaktır. Bu anayasa artık bu milletin bedenine dar gelmektedir. Büyük Türkiye'ye yakışan yeni bir anayasa istiyoruz. Ekmek gibi, su gibi yeni bir anayasa talebimizi Hatay'dan, Ankara'ya göndermek istiyoruz." diye konuştu.

"Devletimiz asla ihaneti unutmaz"

Yayman, 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin yakalanmasına ilişkin, "Devletimiz ağır aksak işleyebilir, asla ihaneti unutmaz. Dün nasıl ki ihanet edenler cezasını buldularsa, yarın da kim ihanet etmeye kalkışırsa devletin demir yumruğunu, çelik yumruğunu karşısında görecektir. FETÖ'cü hainler ne yapmak isterlerse yapsınlar, hangi nifakı sokmak isterlerse sokmaya çalışsınlar, hangi tezviratı yaparlarsa yapsınlar, karşısında milletimizin çelikten iradesini bulacaklardır. İşte o Müslüman görünümlü papazın nasıl geberdiğini hep beraber gördük. Onlara dışarıdan destek verenlerin de sonu aynısı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, Abdulkadir Özel ile Kemal Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan da birer konuşma yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi