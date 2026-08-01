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Usta oyuncu Can Kolukısa hayatını kaybetti

Usta oyuncu Can Kolukısa hayatını kaybetti

Kariyeri boyunca birçok sinema filmi ve dizide rol alan usta oyuncu Can Kolukısa hayatını kaybetti. Acı haberi, Kolukısa'nın ailesi sosyal medyadan duyurdu.

"Züğürt Ağa”, "Kapıcılar Kralı”, "Postacı”, "Asılacak Kadın” gibi Yeşilçam filmlerinin yanı sıra "Asmalı Konak”, "Yabancı Damat”, "Hanımın Çiftliği”, "Muhteşem Yüzyıl”, "Vatanım Sensin”, "İnci Taneleri” gibi dizilerde de boy gösteren Can Kolukısa'dan acı haber geldi.

92 yaşındaki Can Kolukısa hayatını kaybetti. Acı haberi usta oyuncunun ailesi sosyal medya üzerinden duyurdu.

Kolukısa'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ""Babamızı kaybettik. Devri daim olsun. Cenaze bilgileri daha sonra duyurulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

CAN KOLUKISA KİMDİR?
1934 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Can Kolukısa,  Işık Lisesi'ni bitirdikten sonra Sorbonne Üniversitesi Tiyatro Enstitüsü'nde tiyatro öğrenimi gördü. Tiyatroya 1953 yılında İstanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosunda tiyatroya başladı. Cep Tiyatrosu, Oda Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Sahne Z ve Halk Oyuncuları gibi birçok topulukla çalışan Kolukısa, kariyeri boyunca birçok sinema filmi ve dizide de rol aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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