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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast girişiminde bulunan FETÖ’cü terörist yakalandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast girişiminde bulunan FETÖ’cü terörist yakalandı!
İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te konakladığı otele yönelik suikast girişiminde bulunan 37 kişilik FETÖ’cü timin firari üyesi, kırmızı bültenle aranan B.K’nın Afyonkarahisar’da yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan darbeci ekipte yer alan firari helikopter pilotu ihraç yüzbaşı B.K'nın yakalanması için geniş kapsamlı çalışma yürütüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlükleri İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yürütülen müşterek analiz ve takip çalışmaları neticesinde B.K'nin izine ulaşıldı.

37 Kişilik Timin Son Firarisiydi

Söz konusu suikast girişiminde yer alan 37 kişilik timin dışarıda kalan son üyesi olduğu belirlenen B.K., 1 Ağustos 2026 tarihinde Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Kırmızı bültenle aranan B.K'nın; "Cumhurbaşkanına suikast”, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme”, "Askeri Ceza Kanununa muhalefet” ile "silahla, birden fazla kişiyle birlikte konutta geceleyin yağma” suçlarından hakkında arama kararı bulunduğu belirlendi.

Açıklamada, operasyonu başarıyla gerçekleştiren emniyet güçleri tebrik edilerek, "Kahraman Polislerimizi, İstihbarat Başkanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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