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Konya’dan Türk futboluna yeni profesyonel hakem!

Bekir Turan
Muhabir
Konya’dan Türk futboluna yeni profesyonel hakem!

Konyalı hakem Seymen Ege Karabüber, hakemlik kariyerindeki istikrarlı yükselişini sürdürerek Profesyonel Lig Hakemliği kadrosuna yükseldi.

Profesyonel liglerde hakemlik yapacak

Görev aldığı karşılaşmalarda sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Karabüber, gösterdiği istikrarın karşılığını alarak profesyonel liglerde görev yapma hakkı kazandı. 

Hakemlik kariyerinde önemli bir dönüm noktasına ulaşan Seymen Ege Karabüber'in, bundan sonraki süreçte profesyonel liglerde düdük çalarak Konya'yı en iyi şekilde temsil etmesi bekleniyor.

Karabüker'in yönettiği maçlar

Konya bölgesi il hakemi olarak görev yapan Karabüber, son dönemde birçok önemli karşılaşmada hakem ve dördüncü hakem olarak başarılı performans sergiledi. Özellikle Bölgesel Amatör Lig, U19 Elit A Ligi, U19 Gelişim Ligi, U17 Gelişim Ligi ve U16 Gelişim Ligi organizasyonlarında görev alan genç hakem, üst klasmanlara yükselmeden önce tecrübesini farklı kategorilerde pekiştirdi.

Karabüber, son aylarda Selçuklu Belediyespor, Konyaspor, Kuşadası 1923 Spor Kulübü, Akhisar 45 Futbol Spor Kulübü, Serik Spor Futbol A.Ş., Bodrum FK, Antalyaspor A.Ş., Fenerbahçe A.Ş., Manisa 1965 Nurlupınar Gençlergücü Spor gibi birçok takımın mücadele ettiği karşılaşmalarda hakem veya dördüncü hakem olarak görev yaptı.

(Bekir Turan)

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