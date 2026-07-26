10. Düz bisiklet yarışı Karatay’da büyük heyecana sahne oldu

Karatay Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Düz Bisiklet Yarışı, yüzlerce sporcunun katılımıyla büyük heyecana sahne oldu. Çocuk ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen organizasyonda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Karatay Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen düz bisiklet yarışlarının 10'uncusu bin 400 metrelik bir alan içerisinde, Karatay Engelsiz Yaşam Parkı ile Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi çevresinde oluşturuldu.

Gerçekleştirilen yarışlarda, 6-8, 9-11 ve 12-14 yaş kategorilerinde kız ve erkek sporcular kıyasıya mücadele etti. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, sporcular belirlenen parkurda dereceye girebilmek için büyük bir performans sergiledi.

1,4 kilometrelik parkurda düzenlenen yarışlarda sporcular, yaş gruplarına göre dereceye girebilmek için mücadele verdi. Renkli görüntülere sahne olan organizasyonda centilmenlik ve fair-play ruhu ön plana çıkarken, katılımcılar hem yarışmanın heyecanını yaşadı hem de keyifli bir spor günü geçirdi.

DERECEYE GİREN SPORCULAR ÖDÜL HEYECANI YAŞADI

Yarışlarda kendi kategorilerinde derece elde eden sporculara madalya ve para ödülleri takdim edildi. Organizasyon süresince yarışmacıların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla alanda bisiklet bakım noktası ve giyinme kabinleri hizmet verirken, sporcular, aileleri ve etkinliği takip eden vatandaşlara çeşitli ikramlar sunuldu.

Etkinliğin güvenli bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için yarış parkurunda kapsamlı trafik düzenlemeleri yapılırken, polis, zabıta, hakem ve sağlık ekipleri organizasyon boyunca koordineli şekilde görev aldı.

10. Düz Bisiklet Yarışı'na; Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Havvanur Poçanoğlu, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı yöneticileri, vatandaşlar ve sporcular katıldı.

KILCA: ÇOCUKLARIMIZIN HEM EĞİTİMDE HEM DE SPORDA YANINDAYIZ

Ödül töreninde konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak çocukların ve gençlerin eğitimden spora her alanda gelişimlerini desteklemeyi sürdürdüklerini belirtti.

Düzenlenen bisiklet yarışlarının temel amacının çocukları spora teşvik etmek ve ailelerle birlikte sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak olduğunu ifade eden Başkan Kılca, çocukların iyi yetişmesi için tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalıştıklarını söyledi.

Yarışmaya katılan tüm çocukların kendileri için birer kazanan olduğunu vurgulayan Kılca, "Bizim gönlümüzde buraya katılan her çocuğumuz birincidir. Elbette yarışlarda dereceler olacaktır ancak en önemli kazanım, çocuklarımızın sporla iç içe büyümesi ve kötü alışkanlıklardan uzak durmasıdır. Bu doğrultuda spor, eğitim ve sosyal alanlarda çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Konya'nın 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti unvanına dikkat çeken Başkan Kılca, bu vizyon doğrultusunda bisiklet kültürünü tabana yaymayı hedeflediklerini belirterek, "Mahallelerimizin tamamında bisiklet sporunu yaygınlaştırmak ve çocuklarımıza bisikleti sevdirmek amacıyla bu yarışmaları düzenliyoruz. Bu organizasyonlar artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda organizasyona katkı sunan Karatay Kaymakamlığı, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Karatay Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne teşekkür eden Hasan Kılca, emeği geçen herkese, yarışmaya katılan sporculara ve ailelerine de teşekkür ederek tebriklerini iletti.

AYHAN: HAREKETLİ YAŞAM TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan ise sporun ve hareketli yaşamın önemine dikkat çekti. Obezite ve obeziteye bağlı hastalıkların günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu vurgulayan Ayhan, bu nedenle çocukların ve gençlerin küçük yaşlardan itibaren spora yönlendirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Hareketli yaşam alışkanlığının toplum sağlığı açısından vazgeçilmez olduğunu belirten Kaymakam Ayhan, "Koşmak, yürümek, bisiklet kullanmak, yüzmek… Kimin elinden ne geliyorsa onu yapmasında fayda var. Bu tür organizasyonlar hem sporu teşvik ediyor hem de sağlıklı yaşam konusunda önemli bir farkındalık oluşturuyor." dedi.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Karatay Belediyesi başta olmak üzere Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkilileri ile organizasyona katkı sunan herkese teşekkür eden Ayhan, yarışmaya katılan sporcuları ve ailelerini de tebrik ederek, "Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, güzel günler diliyorum." ifadelerini kullandı.

FARKLI KATEGORİLERDE DERECEYE GİREN SPORCULAR İSE ŞU ŞEKİLDE:

6-8 YAŞ KIZ KATEGORİSİ:

1. Ela Karabıyık

2. Seher Zeynep Solgu

3. Eylül Özyer

6-8 YAŞ ERKEK KATEGORİSİ:

1. Şambaz Cihan Meral

2. Yunus Emre Avcı

3. Mustafa Efe Erdem

9-11 YAŞ KIZ KATEGORİSİ:

1. Sare Şekerci

2. Reyyan Dağlı

3. Zeynep Beren Uruz

9-11 YAŞ ERKEK KATEGORİSİ:

1. Rüşen Ege Öztorun

2. Fatih Berat Ekinci

3. Murat Avcı

12-14 YAŞ KIZ KATEGORİSİ:

1. Elif Reyyan Doğru

2. Aysel Çağlar

3. Tuana Arık

12-14 YAŞ ERKEK KATEGORİSİ:

1. Ömer Faruk Bozdoğan

2. Mehmet Kayra Çoban

3. Melih Eren Nazlı

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu