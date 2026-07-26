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Filenin Sultanları şampiyonluk için Brezilya karşısında

Filenin Sultanları şampiyonluk için Brezilya karşısında
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde bugün Brezilya ile karşılaşacak. Milletler Ligi’nde 3. kez finale çıkan Filenin Sultanları, organizasyondaki ikinci şampiyonluğunu hedefliyor. Saat 14.30’da başlayacak olan tarihi maç, TRT 1’den canlı yayınlanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya ile kozlarını paylaşacak.

Büyük kapışma, Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanacak. Saat 14.30'da başlayacak final maçı, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Yarı finalde Çin'e set vermeden 3-0 galip ayrılan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2018 ve 2023'ün ardından adını bir kez daha finale yazdırdı.

Filenin Sultanları'nın hedefi 2. şampiyonluk

Türkiye, 2018'den itibaren düzenlenen VNL'de üst üste 8. kez mücadele ettiği final etabında 2. defa altın madalya almaya çalışacak.

VNL'de 2023 yılında finalde Çin'i mağlup ederek şampiyonluk elde eden Filenin Sultanları, 2018 yılındaki final karşılaşmasında ABD'ye yenilerek organizasyonu gümüş madalyayla tamamlamıştı.

Ay-yıldızlı takımımız, organizasyondaki 4. madalyasını da garantiledi. Daha önce birer altın, gümüş ve bronz madalyası olan Türkiye, 2026 VNL'de altın ya da gümüş madalya sayısını ikiye çıkaracak.

Öte yandan Brezilya'ya geçen yıl düzenlenen VNL'de 3-1, 2024 yılında yapılan Olimpiyat Oyunları'ndaki üçüncülük maçında ise 3-1 yenilen millilerimiz, bu karşılaşmaların rövanşını almak için de parkeye çıkacak.

Brezilya ilk peşinde

Brezilya ise yarı finalde İtalya'yı 3-2 yenerek adını finale yazdırdı.

Güney Amerika ekibi, dünya sıralamasının 2. basamağında yer alıyor.

VNL tarihinde finalde 4 kez kaybeden Brezilya, 5. finalinde ilk şampiyonluğunu almak için mücadele edecek.

Kaynak: AA

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