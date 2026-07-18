Konyaspor’dan sol beke Fransız fırtınası

Konyaspor, Almanya Bundesliga ekiplerinden Frankfurt'ta top koşturan Fransız sol bek Niels Nkounkou'ya kanca attı. Teknik direktör İlhan Palut'un raporu doğrultusunda hareket eden yeşil-beyazlılar, 25 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor. Oyuncunun kulübü olan Frankfurt ile her konuda anlaşan yeşil-beyazlılar, oyuncuyla görüşmelerine devam ediyor.
NKOUNKOU'NUN TALİBİ ÇOK
Konyaspor, Nkounkou ile görüşmelerini sürdürüyor. An itibariyle oyuncu için birkaç kulübün masada olduğu bilgisine ulaşıldı. 25 yaşındaki oyuncunun Konya'ya ve Konyaspor'a gelmesi için tüm imkanlar seferber edilmiş durumda.
Kaynak: Haber Merkezi