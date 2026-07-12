Konyaspor kanadını İsviçre'de buldu. Anadolu Kartalı Young Boys forması giyen 26 yaşındaki Ebrima Colley'i renklerine bağladı!
Konyaspor kanadını İsviçre'de buldu. Anadolu Kartalı Young Boys forması giyen 26 yaşındaki Ebrima Colley'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine bağladı! Peki, oyuncunun detayları ne?
COLLEY KİRALIK OLARAK GELİYOR!
Konyaspor, Gambiyalı kanadı kiralık olarak kadrosuna kattı. Anadolu Kartalı oyuncunun kulübü olan Young Boys'a 200 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek. Yeşil-beyazlılar oyuncunun performasnını beğenmesi durumunda satın alma opsiyonunu kullanacak. Gambiyalı oyuncu 13 Temmuz Pazartesi günü kendisini yeşil-beyazlı yapan sözleşmeyi imzalayacak.
Kaynak: Haber Merkezi