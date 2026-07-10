Konya’da kuyumcu cinayeti! Silahla vurulan kuyumcu hayatını kaybetti

Konya’nın Karatay ilçesinde bir sarrafta meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan Sami Ayaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, cuma namazının ardından Karatay ilçesi Hükümet Meydanı'nda, Şerafettin Camii yakınlarında bulunan bir sarrafta meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Turgay B. isimli şüpheli, Sami Ayvaz'ı silahla omuz bölgesinden vurdu. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastanede hayatını kaybetti
Ağır yaralı olarak ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Sami Ayvaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Alacak verecek meselesi kanlı bitti
İlk etapta soygun girişimi olduğu öne sürülen olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre Turgay B.'nin kamyonunu satarak elde ettiği parayı altın olarak değerlendirmesi için sarrafa verdiği, yaşanan anlaşmazlığın da bu konudan kaynaklandığı öne sürüldü.
Polis ekipleri kaçan şüpheliyi arıyor
Polis ekiplerinin kaçan şüpheli Turgay B.'yi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.
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